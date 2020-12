Schwerin

Beim Besuch einer Senioreneinrichtung in Schwerin am Sonntag äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hoffnugnsvoll zur beginnenden Impfkampagne in Land und Bund: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns mit den Impfstoffen Schritt für Schritt aus der Pandemie befreien können. Wir fangen bei denen an, wo das Risiko am höchsten ist, bei den älteren Menschen, vor allem auch hier in den Pflegeheimen“, sagte Schwesig.

Schwesig : „Verhältnis zum Thema Impfen in Ostdeutschland eher positiv“

Dort hatten sich nach Angaben der Heimleitung bei einer ersten Befragung 50 von 60 Bewohnern bereiterklärt, sich eine Spritze geben zu lassen. „Je mehr wir impfen können, umso mehr können wir auch Dinge wieder lockern“, betonte Schwesig. Sie erwarte eine auch insgesamt hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung des Landes. „Gerade bei uns in Ostdeutschland ist das Verhältnis zum Thema Impfen doch eher positiv“, konstatierte Schwesig. Wichtig sei nun, dass der Impfstoff zügig und in möglichst großen Mengen bereitgestellt werde.

Zum Impfstart am Sonntag hatten der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech und der Pharmakonzern Pfizer knapp 10 000 Impfdosen in den Nordosten geliefert, die an die Impfzentren in Kreisen und kreisfreien Städten verteilt wurden. Von dort aus machten sich mobile Impfteams auf den Weg, um zuerst Bewohner und Mitarbeiter in Seniorenheimen zu impfen.

Von RND/dpa