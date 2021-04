Schwesig: Notbremse des Bundes zu wenig – schärfere Regeln in MV denkbar

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern drohen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen weitere Einschränkungen und Verbote. Die Bundesregierung hat am Dienstag die Notbremse über das Infektionsschutzgesetz beschlossen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geht dies nicht weit genug. Sie kündigt an: Am Freitag und Sonnabend werde die Landesregierung, wenn nötig, über strengere Regeln entscheiden.

„Wir können nicht auf das Infektionsschutzgesetz warten“

„Wir können nicht auf das Infektionsschutzgesetz warten“, sagte Schwesig in Schwerin. Bis Bundestag und Bundesrat zustimmen, werde es wohl nächste Woche sein. MV könnte vorher schon Regeln anziehen. Welche, sagte Schwesig nicht, verwies aber auf steigende Corona-Zahlen – aktuell eine Inzidenz von 127 in ganz MV. Die Lage sei sehr ernst. Landesweit steckten sich jetzt auch jüngere und nicht vorerkrankte Menschen an.

Die Notbremse des Bundes sieht ab Inzidenz 100 an drei aufeinander folgenden Tagen umfangreiche Schließungen vor. Gastronomie oder Handel bleiben dann dicht. Nachts von 21 bis 5 Uhr sind Ausgangssperren vorgesehen, private Kontakte auf einen Haushalt plus eine weitere Person beschränkt – Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Im Personennahverkehr werden FFP2-Masken Pflicht. Schulschließungen drohen ab Inzidenz 200. Dies sei bei steigenden Infektionszahlen zu wenig, so Schwesig. MV habe schon jetzt diese Regeln.

MV hofft auf 500 000 Dosen Sputnik V im Juni

Ob MV im Bundesrat dem Infektionsschutzgesetz zustimmt, hänge vom Inhalt des Gesetzes ab, so Schwesig. Eine „Generalklausel des Bundes“, der die Macht der Länder aussetzt, lehne sie ab. AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm bezeichnet das neue Gesetz als „Generalangriff auf Grundrechte und Föderalismus“.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Landesregierung habe auch beschlossen, den russischen Impfstoff Sputnik V zu bestellen; Voraussetzung sei eine Zulassung innerhalb der EU. Laut Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ist diese Bestellung bereits vergangene Woche ausgelöst worden. Schweig erklärt: Man rechne im Juni mit 500 000 Dosen, später noch einmal mit der gleichen Menge. „Wir wollen den Impfstoff nur kaufen, wenn er auch zugelassen ist.“

Von Frank Pubantz