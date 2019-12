Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Landeschefin Manuela Schwesig appellierte an ihre Partei, nach der Mitgliederentscheidung über die künftige Doppelspitze der SPD zusammenzuhalten. Sie gratuliere Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans herzlich, teilte die Ministerpräsidentin mit. „Wir haben uns im Sommer bewusst entschieden, die Mitglieder über die künftige Parteispitze entscheiden zu lassen.“ Die Partei habe seitdem sehr lebendige Debatten über die Kandidaten und über die inhaltliche Ausrichtung der SPD geführt. „Nun gibt es eine Entscheidung. Es ist wichtig, dass wir jetzt zusammenstehen, die neue Parteispitze bei ihrer wichtigen Aufgabe unterstützen und gemeinsam die SPD wieder nach vorn bringen.“

Schwesig will sich für Ost-Themen stark machen

Ihr sei wichtig, dass ostdeutsche Themen eine starke Rolle in der SPD spielen, so wie das zuletzt bei der Grundrente der Fall gewesen sei. „Dafür werde ich mich auch in Zukunft einsetzen“, sagte Schwesig.

Von dpa