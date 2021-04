Schwesig: Ping-Pong bei Corona-Zahlen durch Notbremse

Berlin

Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD), hat nach der vom Bundestag beschlossenen Corona-Notbremse einen Ping-Pong-Effekt bei den Infektionszahlen vorhergesagt. „Der Konstruktionsfehler von diesem Bundesgesetz ist: Sie schließen bei 165, warten dann fünf Tage, dass sie unter 165 sind - zum Beispiel 160 - und dann öffnen sie wieder. Dann kann ich jetzt schon vorhersagen: Eine Woche später sind sie wieder über 165 und schließen“, rechnete Schwesig im ZDF-„Morgenmagazin“ am Donnerstag vor.

Dadurch halte das Gesetz nicht, was es verspreche. „Frau Merkel hat angekündigt, dass es eine Notbremse sein soll, um das Infektionsgeschehen zu stoppen, und diese Notbremse bleibt weit hinter den Regeln zurück, die wir verabredet haben“, so Schwesig. „Dieses Gesetz wird uns nicht in den Infektionszahlen runterbringen, sondern es wird auf einem hohen Niveau einpendeln.“

Von RND/dpa