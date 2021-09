Schwesig-SPD deklassiert Parteien in MV – Personaldiskussionen in der CDU

Schwerin

Der Erdrutsch-Sieg der SPD bei den Landtags- und Bundestagswahlen in MV hat für Jubel und Entsetzen in Parteien gesorgt. Bei der CDU beginnen die Personaldiskussionen.

Bei den Landtagswahlen hat die SPD am Sonntag einen klaren Sieg errungen. Sie kam auf etwas mehr als 39 Prozent der Stimmen (Stand 00.01 Uhr) der Stimmen, rund acht Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Die AfD landet bei unter 18, die CDU bei etwa 13 Prozent. Die Linke rutschte unter die zehn Prozent.

Schweriner Landtag wohl mit mehr Abgeordneten als bisher

Grüne und FDP müssen um den Einzug in den Landtag bangen, sie lagen jeweils zwischen fünf und sechs Prozent. Die Auszählung der Stimmen dauerte vielerorts noch an. Das bedeutet für die Verteilung der Landtagsmandate etwa: Ein vorläufiges Endergebnis lag bei Redaktionsschluss dieser Seite allerdings noch nicht vor. Der neue Landtag könnte größer werden als der alte. Stand 23.15 Uhr führte die SPD beim Kampf von 34 der 36 Direktmandate (CDU 1, AfD 1). Damit würde die Zahl der Abgeordneten in Schwerin auf 79 statt bisher 71 steigen.

Voller Euphorie reagiert SPD-Landeschefin Manuela Schwesig, immerhin hat ihre Partei noch einmal rund acht Prozentpunkte gegenüber 2016 zugelegt. „Ich bin sehr dankbar, dass die Bürgerinnen und Bürger uns so klar das Vertrauen ausgesprochen haben.“ Über mögliche Koalitionspartner will Schwesig noch nicht reden. Die SPD habe drei Bedingungen formuliert: Es müsse eine stabile Mehrheit geben, dann müssen SPD-Themen wie gute Löhne, Umweltschutz und soziale Sicherheit umsetzbar sein. Schließlich müssten die Partner verlässlich sein.

Auch AfD-Spitzenkandidat Nikolaus Kramer ist zufrieden. Zwar habe die AfD ihr Minimalziel, das Erreichen des Ergebnisses von 2016 (20,8 Prozent), verfehlt. „Dennoch sind wir zufrieden, weil wir stärkste Oppositionskraft sind. Wir werden also weiterhin bissig und energisch die Regierungsarbeit kontrollieren“, so Kramer.

Michael Sack: Schwerer Abend für die CDU

Katerstimmung dagegen bei CDU-Landeschef Michael Sack: Es sei „schwerer Abend für die CDU“, so Sack. „Die Wählerinnen und Wähler haben uns nicht mehr so deutlich vertraut wie bei früheren Wahlen.“ Sack gratuliert Schwesig brav „für das starke Wahlergebnis“.

Auch die Linken verlieren noch einmal gegenüber der vergangenen Landtagswahl. Spitzenkandidatin Simone Oldenburg spricht gar von einer „Übermacht der SPD“. Oldenburg: „Da kommen alle anderen Parteien unter die Räder.“ Oldenburg versprüht am Abend Zweckoptimismus: „Voraussichtlich hat sich jede zehnte Wählerin und jeder zehnte Wähler für eine klare linke Perspektive für Veränderung entschieden.“

Grünen-Spitzenkandidat Harald Terpe baggert schon mal in Richtung SPD. „Ich denke, dass die Landespolitik eine Richtungsänderung braucht. Es gibt erhebliche Schnittmengen mit der SPD.“ Später legt Terpe nach: „Wir werden mit der SPD versuchen eine Richtungsänderung in der Landesregierung zu kriegen. Das kann man auch aus der Opposition heraus machen.“

FDP-Spitzenkandidat René Domke erklärt: „Der Wiedereinzug in den Landtag nach 10 Jahren ist ein großer Erfolg für die FDP.“ Seine Partei sei heiß auf die Arbeit im Landtag. „Mehr Digitalisierung, bessere Bildung und eine starke Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen sind unsere Ziele, dafür werden wir uns im Landtag einsetzen.“

Wirtschaft fordert mehr Einsatz für ihre Interessen

Enttäuscht ist Theresia Crone (18), Klimaaktivistin aus Schwerin, die unter anderem mit Fridays for Future für besseren Klimaschutz auf die Straßen ging. Es sei leider nicht gelungen, das Thema breit im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Nun gehe es darum, weiter dafür zu sorgen, „dass die Parteien echten Klimaschutz umsetzen“.

Die Wirtschaft positioniert sich noch am Wahlabend. „Jetzt brauchen wir schnell eine verlässliche und stabile Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Lars Schwarz, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Wichtig sei, dass Politik Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen unterstütze. Er wünsche sich eine Landesregierung, „die die Unternehmen unterstützt und mit ihnen gemeinsam auf Augenhöhe zusammenarbeitet ohne diese nicht weiter zu regulieren und reglementieren“.

„Der Wählerauftrag ist eindeutig“, erklärt Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwerin. „Ich erwarte von der neuen Landesregierung, dass die Wirtschaft an Nummer einsteht, so wie es Frau Schwesig heute gesagt hat.“ Da erhoffe er sich mehr Einsatz als bisher. „Zeit zu vergeuden, können wir uns nicht leisten, denn die Wirtschaft im Land braucht dringend Handlungssicherheit.“

CDU verliert alle sechs Bundestagswahlkreise in MV

Auch bei der Bundestagswahl in MV lag die SPD am Sonntagabend erwartungsgemäß weit vorn: Gegen 23.15 Uhr Uhr führte sie in allen sechs Bundestagswahlkreisen. 2017 hatte die CDU in MV noch alle Bundestagswahlkreise gewonnen.

Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch gesteht im Bund „eine deutliche Wahlniederlage“ ein, „die Ergebnis von Versäumnissen der letzten Jahre ist. Wir müssen als Linke einige Grundfragen stellen. In MV werbe er für ein rot-rotes Bündnis.“

CDU-Spitzenkandidat Philipp Amthor musste am Sonntagabend noch um seinen erneuten Einzug in den Bundestag bangen, allenfalls aber über die Landesliste der Partei. Sein Direktwahlkreis schien weg. „Natürlich ist heute der Tag einer historischen Niederlage für die CDU. Heute ist nicht der Abend von Personaldiskussionen“, so Amthor im Fernsehen. Er stehe hinter dem CDU-Landeschef Michael Sack. „Die CDU MV ist aus meiner Sicht ungerechtfertigt schlecht bewertet worden“, so Amthor.

Claudia Müller, Spitzenkandidatin der MV-Grünen zur Bundestagswahl, ist zufrieden. „Wir haben das historisch beste Ergebnis der Grünen im Bund und in MV.“ Natürlich wäre mehr schön gewesen. Wichtig sei: „Das wichtige Thema Klimaschutz muss in der kommenden Bundesregierung vertreten sein.“ Die Grünen seien bereit, mit allen demokratischen Parteien Gespräche zu führen.

Von Frank Pubantz