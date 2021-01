Schwerin

Die zur Eindämmung der Corona-Infektionen verhängten Kontaktbeschränkungen wirken sich auch auf den Alltag von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aus. „Heute heißt es für mich #StayHome. Meine Tochter & mein Sohn gehen zur Zeit nicht in die Kita & Schule“, teilte Schwesig am Montag über Twitter mit.

Sie erneuerte ihren Appell, Kontakte zu meiden und dort, wo es möglich sei, Kinder zu Hause zu betreuen. Auch ihre Kinder würden das Treffen mit ihren Freuden vermissen. „Wir machen das Beste daraus“, schrieb Schwesig.

Regierungsgeschäfte und Kinderbetreuung

Am Samstag hatte sie über Twitter das Foto einer im Ofen brutzelnden Pizza geteilt und dazu geschrieben: „Jetzt der schönste Moment der Woche: Kinoabend mit der ganzen Familie auf dem heimischen Sofa. Heute nicht mit Ofenkäse sondern Pizza.“ Am Sonntag dann war die Schweriner Regierungschefin in der ARD-Talkshow „Anne Will“ zu Gast. Nicht im Studio, sondern zugeschaltet aus Schwerin, mit der nächtlichen Schlosskulisse im Hintergrund.

Nach Angaben ihres Sprechers hielt Schwesig auch am Montag regelmäßig Kontakt zur Staatskanzlei und zu ihren Minister. Die turnusmäßige Kabinettssitzung am Dienstag findet erneut als Video-Schaltkonferenz statt.

Von dpa