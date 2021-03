Eigentlich sollte in Deutschland an Ostern Ruhe einkehren mithilfe zusätzlicher freier Tage. Doch am Mittwoch ist plötzlich wieder alles anders: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die umstrittene Regelung gestoppt. Was bedeutet das für MV? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat darüber im Livestream informiert.