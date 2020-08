Als erstes Bundesland ist MV am Montag ins neue Schuljahr gestartet. Erstmals seit der coronabedingten Schulschließung Mitte März sollen alle 152 700 Schülerinnen und Schüler wieder täglich zur Schule gehen. Die Ministerpräsidentin mahnt zur Vorsicht.

Schwesig appelliert zum Schulstart in MV: Corona-Hygieneregeln einhalten

Covid-19 - Schwesig appelliert zum Schulstart in MV: Corona-Hygieneregeln einhalten

Covid-19 - Schwesig appelliert zum Schulstart in MV: Corona-Hygieneregeln einhalten