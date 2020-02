Schwesig begrüßt Beschluss des Bundeskabinetts zur Grundrente

Schwerin/Berlin

Als wichtigen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit in Deutschland hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) den Beschluss des Bundeskabinetts zur Einführung einer Grundrente begrüßt. „Es ist gut, dass die Bundesregierung die Signale für die Grundrente auf Grün stellt. Das ist das klare Signal: Wer sein Leben lang gearbeitet hat, soll im Alter mehr haben als Sozialhilfe“, erklärte sie in einer am Mittwoch in Schwerin verbreiteten Mitteilung.

Zuvor hatte die schwarz-rote Regierung in Berlin dem lange umstrittenen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) zugestimmt. Rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten werden demnach ab kommendem Jahr steuerfinanzierte Aufschläge auf ihre Bezüge erhalten. Profitieren sollen Menschen mit mindestens 33 Jahren Beitragsleistungen für Beschäftigung, Erziehung oder Pflege. Die Kosten werden auf 1,3 Milliarden Euro im Startjahr geschätzt. Der Gesetzentwurf geht nun zur Beratung und Beschlussfassung an den Bundestag.

Gesetzentwurf nun im Bundestag

„Meine klare Erwartung ist, dass die Grundrente wie vereinbart zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann“, betonte Schwesig. Gerade in Ostdeutschland würden überdurchschnittlich viele Rentner von der Grundrente profitieren. „Bei uns geht jetzt die Generation in Rente, die nach 1990 zu oft niedrigen Löhnen die ostdeutschen Länder neu aufgebaut hat. Gleichzeitig gibt es bei uns deutlich weniger Rentnerinnen und Rentner, die neben der gesetzlichen Rente noch weitere Einkünfte im Alter haben.“

Den vollen Aufschlag soll nur erhalten, wer als Rentner beim monatlichen Einkommen bei maximal 1250 Euro liegt. Bei Ehepaaren und Lebenspartnern liegt die Grenze bei 1950 Euro. Einkommen über dieser Grenze sollen auf die Grundrente angerechnet werden. Eine Einkommensprüfung soll sicherstellen, dass nur Menschen den Aufschlag erhalten, die ihn auch brauchen.

Von dpa/RND