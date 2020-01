Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in den zurückliegenden 30 Jahren gut entwickelt, muss in Bereichen wie Wirtschaftskraft und Einkommen aber auch noch kräftig aufholen. 400 Gäste sind beim Neujahrsempfang in Stralsund zu Gast.