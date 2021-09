Schwesig beim OZ-Talk in Rostock: Das waren ihre spannendsten Aussagen

Rostock

Die Ministerpräsidentin persönlich: Sitzt Manuela Schwesig (47, SPD) mit Tochter, Sohn und Mann zu Hause am Essenstisch, seien Handys tabu. „Wir haben Regeln“, so Schwesig auf die Frage, wie sie ihre Kinder vor zu starker Mediennutzung bewahrt. Noch eine: in der Grundschulzeit kein digitales Gerät. Aber Mutter Schwesig räumt ein: Während der Corona-Krise, wenn ihr Mann und sie dienstlich online waren, habe sie schon mal zu ihrer fünfjährigen Tochter gesagt: „Guck mal noch einen Film.“

Corona: 2G-Regel soll als Wahlmöglichkeit für Firmen kommen

Schwesig war am Montagabend zu Gast beim OZ-Talk „Ein Abend mit“, an dem vor allem Leser kurz vor der Landtagswahl Fragen an die SPD-Spitzenkandidatin stellen durften, moderiert von Chefredakteur Andreas Ebel. Vieles hat Schwesig zu bedienen. Vor allem Corona: Eine zwanghafte 2G-Regel nur für Geimpfte und Genesene wolle sie nur „als letztes Mittel“ anwenden. Mit Touristikern sei sie über eine Wahlmöglichkeit im Gespräch. Wer wolle, könne sich entscheiden, Ungeimpfte nicht zuzulassen. Ein generelles Verbot befürworte sie aber nicht.

Auf die Frage eines Berliners antwortet Schwesig: Nein, für im Lockdown geschlossene Zweitwohnungen gebe es kein Steuergeld zurück. Es bestehe kein Anrecht auf dauerhafte Nutzung; sie bitte da um „Solidarität“. Was würde sie heute nicht so entscheiden? Antwort: Spielplätze schließen und das Besuchsverbot in Pflegeheimen festlegen. Das sei zu hart gewesen.

Seitenhiebe an CDU-Mann zu Hochschulen und Corona-Politik

Wiederholt gelingt es der SPD-Frau, CDU-Spitzenkandidat Michael Sack zu kritisieren, ohne seinen Namen zu nennen. Beispiel: Sack votierte für eine Pädagogische Hochschule in Schwerin, was Ängste in Greifswald und Rostock auslöst. Schwesig dazu: Man könne nicht in jeder Stadt etwas versprechen, was dort auf Gefallen stoße. „Man muss das ganze Land im Blick haben.“ Noch ein Seitenhieb: Sie verstehe nicht, wie man in der CDU das Handeln der Regierung in der Corona-Zeit kritisiert, obwohl man doch mit im Boot sitze.

Zur Person Manuela Schwesig wurde 1974 in Frankfurt/Oder geboren und wuchs in Seelow (Brandenburg) auf. 1995 schloss sie ein Studium zur Diplom-Finanzwirtin (FH) in Königs Wusterhausen ab, arbeitete dann im Finanzamt Frankfurt/Oder, ab 2000 im Finanzamt Schwerin. Schwesig ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 2003 ist Schwesig Mitglied der SPD. Von 208 bis 2013 war sie Sozialministerin in MV, von 2013 bis 2017 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Im Juli 2017 wurde sie zur Ministerpräsidentin in MV ernannt.

Vor allem Sorgen um Kinder kommen zur Sprache. Viele Mädchen und Jungen hätten in der Krise nicht schwimmen gelernt. Was tun? Schwesig kündigt Hilfe mit Bundesgeld an. Wie Bildungsdefizite bei Schülern und Lehrermangel ausmerzen? Sie verweist auf „einen Erfolg“, den sie mit verhandelt habe: Rechtsanspruch auf Hortbetreuung bundesweit. Das Land zahle mehr Geld für Grundschullehrer. In zwei, drei Jahren sollten alle Schulen landesweit digital erschlossen sein. Verständnis zeigt Schwesig für den Hungerstreik junger Männer aus Greifswald für Klimaschutz, schiebt aber nach: „Ein Hungerstreik ist gefährlich.“ Reden wäre besser.

„Die Wahl ist der Höhepunkt der Demokratie“

Schwesig geht auf Fragende direkt ein, Volksnähe frontal. Der Kontakt im Wahlkampf, das liege ihr, erklärt sie. Derzeit habe sie täglich drei bis sechs Termine pro Tag. Werbeblock: Am Freitag sei SPD-Wahlkampfabschluss in Warnemünde mit der Band Keimzeit. Kling Klang. „Die Wahl ist der Höhepunkt in einer Demokratie für alle Bürgerinnen und Bürger“, so Schwesig fast feierlich. In aktuellen Umfragen liegt die SPD mit rund 40 Prozent weit vor der Konkurrenz.

Einer Frage weicht die SPD-Landeschefin zunächst aus. Warum der Datenschutzbeauftragte in MV kein ausreichendes Personal für seine wichtige Arbeit erhalte? Dies sei eine Entscheidung des Landtags, so Schwesigs, nicht ihrer Regierung.

Was wird sie für mehr bezahlbaren Wohnraum tun? Gemeinden müssten mehr Flächen ausweisen, um Bauen zu ermöglichen, so Schwesig. Wie viel Einsatz der Politik ist zur Rettung der MV Werften angemessen? Viel – lässt die SPD-Frau wissen. Die Werften seien ohne Verschulden in die Krise gerutscht; viele gut bezahlte Jobs gelte es zu retten.

Von Frank Pubantz