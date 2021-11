Rostock

Die Corona-Lage in MV spitzt sich weiter zu: Weil das Land seit drei Tagen in Folge die Warnstufe „Rot“ erreicht hat, gelten ab Mittwoch in allen Landkreisen und kreisfreien Städten neue, strengere Einschränkungen – zum Beispiel 2G beim Einkaufen oder bei Veranstaltungen. Experten bezweifeln jedoch, dass diese Schritte ausreichen. Und auch die Landesregierung will am Dienstag nochmals verschärfen.

Nach OZ-Informationen will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen harten Lockdown für alle vermeiden – aber die Kontakte im Land dennoch noch massiver herunterfahren. Vor allem Ungeimpfte sollen deshalb radikal eingeschränkt werden.

Vorbild könnte der Lockdown in Österreich sein. Doch auch Geimpften drohen Beschränkungen: Ob der FC Hansa am Sonnabend vor Fans spielen darf, ob die Weihnachtsmärkte weiterhin unter 2G-plus öffnen dürfen – noch offen, heißt es aus Schwerin.

Entscheidung schon am Morgen?

Am Morgen will das Kabinett in Schwerin per Videoschaltung zusammenkommen. Viel Zeit bleibt nicht: Bereits um 13 Uhr muss Schwesig in den nächsten Bund-Länder-Gipfel. Und dabei scheint sie ganz auf Linie mit Bald-Bundeskanzler Olaf Scholz (ebenfalls SPD) zu liegen: Einen harten Lockdown will die SPD-Spitze umgehen, die Werkzeuge des jüngst geänderten Infektionsschutzgesetzes seien noch nicht ausgereizt.

Das sehen auch Schwesigs wichtigste Berater so. Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner der Universitätsklinik Rostock, hält den Weg, den sein Heimatland Österreich gegangen ist, für sinnvoll: „Dort gab es zunächst einen Lockdown für Ungeimpfte. Die durften das Haus oder ihre Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit oder den Besuch beim Arzt“, so Reisinger.

Für alle ohne Impfschutz galt zudem eine nächtliche Ausgangssperre. „Nach elf Tagen stabilisierten sich die Infektionszahlen, seitdem sinken sie“, sagt der Fachmann. Dass zwischenzeitlich auch Geimpfte in der Alpenrepublik in den Lockdown mussten, habe auf diese Zahlen kaum einen Effekt gehabt.

Lockdown für Ungeimpfte ab Mittwoch?

Bereits die aktuellen Corona-Regeln gleichen einem Lockdown für Ungeimpfte: Einkaufen dürfen sie nur noch in Apotheken, Drogerien und Supermärkten. Im Handel gilt ab Mittwoch 2G. Noch dürfen sich Ungeimpfte in Innenräumen mit zehn Personen aus zwei Haushalten treffen. Aber das dürfte sich am Dienstag ändern. „Unser klarer Plan ist es, einen Lockdown für alle und auch Schul- und Kita-Schließungen zu vermeiden“, sagt Schwesigs Sprecher Andreas Timm. „Noch haben wir die Möglichkeit, das zu schaffen.“ Schwesig orientiere sich an den Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina, sagen Insider.

Der Greifswalder Professor Nils-Olaf Hübner – er berät ebenfalls die Landesregierung – kündigte an, dass Wissenschaftler aus Rostock und Greifswald dem Kabinett einen klaren Plan vorlegen werden: „Die Zahlen bei uns gehen jeden Tag hoch. Das können wir nicht hinnehmen.“ Ein Lockdown allein bringe nur kurzfristig etwas: „Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die dauerhaft wirken. Und wir müssen zeigen, dass sich das Impfen lohnt.“ Sein Kollege, der Bio-Informatiker Prof. Dr. Lars Kaderali, hatte bereits vergangene Woche eine Impfpflicht für alle gefordert. Auch die soll heute Thema sein – im Landeskabinett und auch bei den Beratungen in Berlin.

