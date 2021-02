Schwesig bleibt hart: Keine weiteren Corona-Lockerungen in MV

Schwerin

Enttäuschung in der Wirtschaft: In MV wird es keine weiteren Lockdown-Lockerungen geben. Auf dem MV-Gipfel am Freitag wurden lediglich die bereits bekannten Öffnungen für Schule und Kitas sowie für Friseure beschlossen.

Die Wirtschaft hatte konkrete Öffnungsszenarien abhängig von bestimmten Inzidenzwerten oder Terminen gefordert, konnte sich damit jedoch nicht durchsetzen. „Wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen noch ganz schön Strecke machen, um weitere Lockerungen zu ermöglichen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Erstmal keine Testöffnungen

Auch die von Schwesig angekündigten Testöffnungen in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 kommen erst einmal nicht. Darüber soll erst der nächste MV-Gipfel am 24. Februar beraten. Bis dahin wollen sich die Landräte von Vorpommern-Rügen und dem Landkreis Rostock sowie Rostocks Oberbürgermeister auf ein Konzept verständigen, wie Teile der Wirtschaft vor Ende des laufenden Lockdowns probeweise öffnen könnte.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nannte als Branchen, die dafür infrage kämen, körpernahe Dienstleistungen, wie Kosmetik- oder Nagelstudios, sowie Autohäuser und Touristinformationen. Dabei wolle sich MV eng mit Schleswig-Holstein abstimmen. Zuvor hatte Schwesig bereits das Nachbarland als Modell für die mögliche Öffnung von Gartenbaumärkten und Fußpflegediensten zum 1. März genannt.

Gastronomen müssen warten

Klar ist nach Angaben von Lars Schwarz, der als Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV am Gipfel teilnahm, dass die Gastronomie nicht gleichzeitig mit dem Handel öffnen wird. Über die Öffnung von Hotels wurde noch gar nicht gesprochen. Laut Schwarz drängt die Zeit: „Bis spätestens Mitte März muss die Branche spätestens Klarheit haben, um für Ostern planen zu können.“

Sorge machen Schwesig die Corona-Hotspots im Land, also Kreise oder Städte mit Inzidenzen von über 150 je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Derzeit ist das nur Vorpommern-Greifswald mit 188. Die betroffenen Kreise müssten sicherstellen, dass ihre Bewohner nicht von den geplanten Öffnungen profitieren können. Sprich: Greifswalder sollen nicht nach Stralsund zum Friseur fahren.

Normalität für Schulen und Kitas

Wie angekündigt, sollen die Schüler bis Klasse 6 nach den Winterferien zum Regelunterricht zurückkehren, allerdings nur in Kreisen und Städten, in denen die Inzidenz unter 50 liegt. Damit die Schulen sich besser vorbereiten können, soll es erst am Mittwoch, dem 24. Februar, losgehen. Auch für die Abschlussklassen wird die Präsenzpflicht wieder eingeführt. Für alle anderen Klassen gibt es ab dem 8. März Wechselunterricht.

Für die Kitas endet in Kreisen und Städten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 nach den Winterferien die aktuelle Schutzphase. Sie werden geöffnet, ohne weiter an die Eltern zu appellieren, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Dabei gelten weiter strenge Hygienevorgaben.

Von Axel Büssem