Schwesig bleibt hart: Lockerung des Beherbergungsverbots kommt nicht in Frage

Schwerin/Berlin

Mecklenburg-Vorpommern hält ungeachtet der massiven Kritik am Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Risikogebieten fest. „Wir sind mit unseren strengen Regeln von Anfang an in der Corona-Zeit gut gefahren. Wir haben die niedrigsten Infektionszahlen, obwohl wir drei Mal so viele Touristen beherbergt haben, wie wir eigentlich Menschen im Land sind“, schrieb Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag auf Twitter und wiederholte damit ihre Äußerungen im ARD-„Morgenmagazin“.

Damit machte sie unmittelbar vor dem für Mittwoch geplanten Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) in Berlin deutlich, dass sie einer Lockerung des Beherbergungsverbots nicht zustimmen wird. Neben Bundespolitikern, Medizinern und Vertretern der Tourismuswirtschaft hatten sich dafür auch einige der Länderregierungschefs ausgesprochen. „Wir brauchen eine klare, stringente Linie. Die kann in einer Zeit, wo die Zahlen immer mehr in Deutschland steigen, nicht Lockerung sein“, betonte Schwesig.

Aktuelle Regelungen Thema im Landeskabinett – Kritik an Glawe

In Mecklenburg-Vorpommern gelten für Einreisen aus Corona-Risikogebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - wie etwa Berlin - die bundesweit strengsten Regeln. So müssen Touristen auch bei Vorlage eines negativen Tests für wenigstens fünf Tage in Quarantäne, ehe sie mit einem zweiten negativen Test die Isolation wieder beenden dürfen. Ausnahmen von der Quarantänepflicht gelten nur für eng begrenzte Berufsgruppen sowie Mitglieder der sogenannten Kernfamilie, wie Kinder, Enkel oder Großeltern.

Die Corona-Schutzvorkehrungen waren laut Staatskanzlei am Dienstag erneut auch Thema im Kabinett in Schwerin. Nach Pannen bei der Neufassung der Landesquarantäneverordnung Ende vergangener Woche war auch intern Kritik am zuständigen Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) laut geworden. So wurde die zuvor strenge Besuchsregelung für Mitglieder der Kernfamilie erst im Nachhinein entschärft. Das Versäumnis hatte für Verwirrung und heftige Kritik gesorgt.

Laut Schwesig wurde dazu nun aber Klarheit geschaffen. In Krisenzeiten sei der Zusammenhalt in der Familie besonders wichtig, sagte sie.

Warnung vor Insolvenzwelle in Tourismusbranche

Kritik an ihrem Kurs beim Beherbergungsverbot musste Schwesig unterdessen auch von einem ihrer SPD-Minister einstecken. „Die Gefahren liegen nicht bei der Übernachtung in einer Ferienwohnung auf dem Land und auch nicht in einem Hotel einer Stadt“, sagte Finanzminister Reinhard Meyer in seiner Funktion als Präsident des Deutschen Tourismusverbandes. „Reisen innerhalb Deutschlands einschließlich Übernachtungen muss weiterhin erlaubt und möglich sein“, forderte er.

Meyer warnte vor einer Insolvenzwelle spätestens im Frühjahr 2021, sollten Herbst- und Wintergeschäft ausfallen. Die Branche habe allein im ersten Halbjahr Umsatzeinbußen von 35 Milliarden Euro verzeichnet.

Von RND/dpa