Schwesig dämpft Hoffnungen auf schnelles Ende des Corona-Lockdowns in MV

Der harte Lockdown in der Corona-Krise soll wohl in MV verlängert werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) macht einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen zur Bedingung für Lockerungen. Damit könnten vor allem in der Wirtschaft schlimme Albträume wahr werden.

„Es ist leider damit zu rechnen, dass wir die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen sehr weitgehend verlängern müssen“, erklärte Schwesig am Montag gegenüber der OZ. Es werde erst dann wieder „größere Lockerungen“ geben können, „wenn die Zahl der Infektionen dauerhaft auf unter 50 Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt“. Zwar setze sie große Hoffnung in den Impfstoff, warnt aber vor Leichtfertigkeit. „Wir brauchen weiter strenge Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“, so Schwesig. „Das wichtigste Instrument sind die Kontaktbeschränkungen.“

Wirtschaft warnt vor Firmen-Pleiten schon im Januar

Schwesigs Vorstoß sorgt für Turbulenzen. Denn bisher hieß es: Anfang des neuen Jahres soll entschieden werden, wie es ab dem 11. Januar weitergeht. Für den 4. Januar ist ein MV-Gipfel mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Gewerkschaften geplant, einen Tag später ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Ministerpräsidenten. Für den 7. Januar hat Schwesig eine Sondersitzung des Schweriner Landtags erbeten.

Also doch nichts mit Lockerungen im Januar? Am Montag gab es in MV 118 Neuinfektionen, der Inzidenzwert stieg leicht auf 77,5. Allerdings gab es über die Feiertage deutlich weniger Corona-Tests als sonst in der Woche. „Der Schein trügt“, erklärte Schwesig in einer Talk-Sendung.

Die Reaktionen auf Schwesigs Äußerungen sind durchwachsen. Eine Verlängerung des Lockdowns sei angesichts der Infektionslage „zu befürchten“, erklärt Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Er warnt aber vor voreiligen Schlüssen: „Erst Anfang Januar werden wir wissen, ob die beschlossenen Maßnahmen auch wirklich gegriffen haben.“ Man habe „große Sorgen, dass eine Vielzahl kleinerer Betriebe den Januar ohne Umsatz nicht überstehen wird“.

Große Sorge auch beim Hotel- und Gaststättenverband MV. „Solch massive Einschränkungen müssen immer verhältnismäßig sein, also absolut notwendig und alternativlos“, so Präsident Lars Schwarz. Wenn die Corona-Inzidenz deutlich unter 50 sinkt, werde die Branche auf Öffnung drängen.

Als verfrüht empfindet Kay-Uwe Teetz die Diskussion über eine mögliche Lockdown-Verlängerung. Es gelte, noch einige Tage abzuwarten. „Bis dahin gibt es sicher auch wieder verlässlichere Fakten für die Glaskugel.“ Der Handel hatte sich massiv gegen den Lockdown vor Weihnachten gestemmt.

Eltern und Lehrer fordern Konzepte für die Schulen

Ab 11. Januar sollten auch Grundschulen in MV wieder öffnen. Nun Schwesigs Lockdown-Vorstoß. „Wir benötigen dringend belastbare Konzepte zur Beschulung“, erklärt Kay Czerwinski vom Landeselternrat. „Lehrer, Schüler und Eltern müssen wissen, wie der Stoff laut Rahmenplan ohne Unterricht vermittelt werden soll.“ Zu klären sei auch, wie Schulabschlüsse erreicht werden können.

„Unvermeidbar“ wäre eine Verlängerung des Lockdowns bei weiterhin hohen Corona-Zahlen laut Maik Walm, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Kurzfristig müsse es um die Ausstattung mit FFP2-Masken und Luftfilteranlagen an Schulen gehen. Und: „Wir brauchen bundesweit anerkannte Abschlüsse.“ Die Länder müssten sich jetzt dringend abstimmen.

Von Frank Pubantz