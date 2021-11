Schwerin

Eine glückliche Familie: Manuela Schwesig küsst ihren Mann Stefan, ihren Sohn Julian und nimmt Töchterchen Julia auf den Arm. Kurz zuvor ist die SPD-Frau im Schweriner Landtag erneut zur Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns gewählt worden. Mit einem Makel: Nur 41 der 79 erhielt Schwesig; ihre Koalition mit den Linken kommt rein rechnerisch auf 43 Stimmen.

„Vertrauen ist nicht hundertprozentig“

Zwei Genossen aus der rot-roten Harmonie-Gemeinschaft haben ihr also das Gefolge verweigert. „Wohl Enthaltungen“, mutmaßt man in der SPD. Drei Abgeordnete enthielten sich, 35 stimmten gegen Schwesig. Ein Test für brenzlige Abstimmungen in der Zukunft. „Das zeigt: das Vertrauen der Regierungsfraktionen ist nicht hundertprozentig“, kommentiert FDP-Fraktionschef René Domke. Franz-Robert Liskow (CDU) erklärt: „Die Linkskoalition beginnt mit einem Fehlstart. Schwesig hat nicht alle Matrosen an Deck.“ Allerdings: Auch von der Opposition – CDU, AfD, Grüne, FDP – hat nicht jeder gegen die SPD-Frau gestimmt.

Manuela Schwesig nimmt Glückwünsche ihrer Familie entgegen. Quelle: Frank Pubantz

„Ja, ich nehme die Wahl an“, sagt Schwesig, als Landtagspräsidentin Birgit Hesse ihr den Eid abnimmt. Sie werde dem Land dienen – „so wahr mir Gott helfe“, fügt Schwesig ein Glaubensbekenntnis an. Dann hagelt es Blumensträuße, von Parteifreunden und anderen Fraktionen.

Rund eine halbe Stunde dauert die Wahl der neuen Regierungschefin. Ihre Familie schaut auf den Besucherrängen zu. Dann unterbricht der Landtag seine Sitzung. Schwesig steuert zur Staatskanzlei in rund 500 Meter Entfernung, wo sie ihre neuen Minister ernennen will. Um 15.15 Uhr ist ein gemeinsames Foto vor der neuen Regierung geplant, bevor im Landtag die Vereidigung der Minister erfolgt. Noch am Abend soll es die erste Sitzung des neuen Kabinetts geben.

Grüne kritisch zu Klimaschutz-Minister Backhaus

Auch Harald Terpe (Grüne) gratuliert brav. Allerdings schiebt er einen Kommentar hinterher. Dass SPD und Linke Minister Till Backhaus jetzt auch noch für Klimaschutz verantwortlich machen, sei nur „schwer vermittelbar“. Terpe: „Seine Bilanz der letzten Jahrzehnte: Unsere Moore wurden kaum wiedervernässt, Zehntausende Tiere sind in Ställen verbrannt, der Waldanteil stagniert und unser Grundwasser ist zu über 90 Prozent schwer belastet.“

Die SPD hatte die Landtagswahl am 26. September mit 39,6 Prozent der Stimmen haushoch gewonnen. Die AfD kam auf 16,7, die CDU auf 13,3, die Linke auf 9,9 Prozent. Die Grünen erhielten 6,3, die FDP 5,8 Prozent der Stimmen.

Von Frank Pubantz