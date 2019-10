Schwesig fordert mehr Geld vom Bund für Bus- und Bahnnetz in MV

Rostock

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) auf Zeitreise: Bis zum Jahre 2030 sei der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in MV neben guter wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Infrastruktur für sie eines der wichtigsten Ziele. „Wenn alle mehr Klimaschutz wollen, muss aber auch jeder von uns seinen Beitrag leisten“, so Schwesig. Dafür müssten Verbindungen bei Bus und Bahn im Land ausgebaut werden – mit mehr Geld vom Bund.

„Dazu brauchen wir mehr Regionalisierungsmittel vom Bund“, sagt Schwesig im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG. Das Geld erhält das Land aus Berlin etwa für regionale Zugverbindungen, steht aber seit Jahren in der Kritik, weil es viele Millionen zurückhält. Zuletzt gab es immer wieder Debatten wegen der Stilllegung der Südbahn zwischen Parchim und Neustrelitz. Linke und Grüne stemmten sich dagegen.

Ein attraktives Verkehrsnetz für MV muss her

Kritik von Pro Bahn und CDU-Mann Rehberg

Das Geld reiche derzeit für Nahverkehr hinten und vorn nicht, so Schwesig. „Wir legen nicht aus Spaß Strecken still“, so Schwesig. Sie bringt MV als Modellregion für das 365-Euro-Ticket ins Gespräch, ein Bundesprogramm. Heißt: Nutzer von Bus und Bahn könnten landesweit für einen Euro am Tag öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

„Eine gute Überlegung“, reagiert Marcel Drews, Vorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn MV. Er sei sicher, dass dann viele Menschen auf Bus und Bahn umsteigen würden. Knackpunkt: Die jetzige Infrastruktur im Land sei dafür viel zu dürftig. „Erst einmal müssen Bahnstrecken ordentlich hergerichtet und Züge besser getaktet werden“, so Drews. Für viele Strecken brauchten Fahrgäste viel zu lange, etwa zwischen Rostock und Neubrandenburg oder Wismar, sowie zwischen Stralsund und Neubrandenburg. Auf dem Land rollten vielerorts nicht einmal täglich Busse. Er wünsche sich, „dass den Worten auch Taten folgen“.

Kritik kommt von Bundestagsmitglied Eckhardt Rehberg ( CDU). „Anstatt neues Geld vom Bund zu fordern, sollte Frau Schwesig dafür sorgen, dass MV die Regionalisierungsmittel zweckentsprechend einsetzt und trotz hoher Reste nicht Bahnverkehre abbestellt werden.“ Das Land erhalte dafür in diesem Jahr 290 Millionen Euro aus Berlin, habe aber 244 Millionen Altzuschüsse nicht ausgegeben (Stand 2018). „Der Durchschnitt der Länder gibt nur 27 Prozent eigene Mittel für den ÖPNV aus“, so Rehberg. „MV liegt deutlich darunter.“

Grüne: Das Geld muss dann aber bei den Landkreisen landen

Ulrike Berger, Landeschefin der Grünen, sieht Schwesigs Vorstoß dagegen als „ersten Schritt für die seit langem dringend notwendige Stärkung des Nahverkehrs“. Das Geld müsse aber auch zu den Landkreisen gelangen; „damit es dort ankommt, wo es gebraucht wird“. Dies habe die Landesregierung lange Zeit nicht getan. Berger regt auch ein Tempolimit auf Autobahnen in MV für mehr Klimaschutz an. Schwesig tut sich damit schwer. Wichtig sei ihr aber, dass bei aller Klima-Schutz-Diskussion die Pendler im ländlichen Raum nicht vergessen werden.

Im OZ-Interview spricht Schwesig auch über ihre Brustkrebs-Erkrankung. Das ganze Interview lesen Sie am Samstag auf OZ+.

