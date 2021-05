Schwesig fordert mehr Impfstoff für MV: „Ungerechte Verteilung muss aufhören“

Rostock

Haben es Bürger in Bayern leichter, an eine Corona-Impfung zu kommen, als in MV? Ja, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und fordert ein Ende der ungerechten Impfstoffverteilung in Deutschland.

Hintergrund: Bayern, Sachsen und auch das Saarland haben in den vergangenen Wochen mehr Impfdosen je 100 Einwohner bekommen als andere Länder – weil sie an Hochrisikogebiete oder sogenannte „Virusvariantengebiete“ grenzen. Schwesig will nun dafür einen Ausgleich, mehr Impfdosen für den Nordosten.

Ministerpräsidenten wenden sich an Merkel

In einem gemeinsamen Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), fordert Schwesig nun mit ihren Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD, Brandenburg) und Volker Bouffier (CDU, Hessen) Gerechtigkeit: „Die zusätzlichen Impfdosen, die Länder wie das Saarland, Sachsen und Bayern hatten, sollten jetzt ausgeglichen werden. Wir brauchen eine gleichmäßige Verteilung des Impfstoffs. Dann können wir beim Impfen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern noch schneller vorankommen“, sagt die Schweriner Regierungschefin der OZ.

Weniger Impfstoff für MV

Aktuell reiche die Spanne an gelieferten Impfdosen je Bundesland von 48,5 bis 56,8 je 100 Einwohner. „Eine Rechtfertigung für das Fortführen dieses Ungleichgewichtes gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr“, schreiben die drei Ministerpräsidenten an Merkel. Und weiter: „Wir möchten Sie daher bitten, dafür Sorge zu tragen, dass noch im Mai eine gleichmäßige Verteilung auf die Bundesländer entsprechend des Bevölkerungsanteils erfolgt und die Rückstände, die für einige Bundesländer bestehen, ausgeglichen werden.”

Mit diesem Brief fordern die drei Ministerpräsidenten eine gerechtere Verteilung der Impfdosen in Deutschland. Quelle: OZ

Im Klartext: Der Bund müsse in den kommenden Wochen mehr Impfstoff als bisher liefern. Schwesig: „Es ist wichtig, dass deutschlandweit jede Bürgerin und jeder Bürger dieselbe Chance hat, zeitnah den Impfschutz zu erlangen.“

Von Andreas Meyer