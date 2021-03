Die MV-Regierungschefin will sich beim Kanzlerinnen-Gipfel am Mittwoch für „Meet & Collect“ in Geschäften einsetzen. Das ist Vertretern der Wirtschaft viel zu wenig. Sie warnen vor einem großen Vertrauensverlust in die Politik. Jetzt wollen Händler und Gastronomen auf die Straße gehen.