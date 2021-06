Rostock

Kippt die ansteckendere Delta-Variante die Urlaubspläne der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern? Und übernimmt die Schweriner Landesregierung Kompetenzen des Bundes, wenn der keine schärferen Vorschriften einführt? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zumindest fordert striktere Regelungen für Reiserückkehrer: Man dürfe „die gleichen Fehler nicht zweimal machen“, warnt sie mit Blick auf die aggressivere Variante des Corona-Virus.

Denn auch im Sommer 2020 seien die Infektionszahlen niedrig gewesen. „Und dann ist durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten das Virus wiedereingetragen worden.“ Sie verstehe nicht, dass Bund und Länder aus diesen Erfahrungen keine Lehren zögen.

Schwesig: Rückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne

Schwesig hatte sich bei Beratungen des Kanzleramtes mit den Ländern am Montag dafür starkgemacht, die Einreiseverordnung zu ändern. Ihr Vorschlag: Ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen in einer Region, einem sogenannten Risikogebiet, solle wieder eine fünftägige Mindestquarantäne für Rückkehrer eingeführt werden. Erst wenn auch ein zweiter Corona-Test negativ ist, könne die Quarantäne aufgehoben werden.

OZ-Umfrage: Würden Sie trotz Delta in den Urlaub ins Ausland fahren?

Bislang ist ein negativer Test unmittelbar nach der Rückkehr ausreichend. Dem Vorstoß aus MV war kein anderes Land gefolgt. Schwesig fordert zudem, den Ländern die Möglichkeit einzuräumen, eigenständig zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, solange der Bund sich dazu nicht entscheiden könne.

Wieler: 50 Prozent der Proben gehen auf Delta-Variante zurück

Hintergrund: Die bis zu 64 Prozent mehr ansteckende Delta-Variante greift in Deutschland immer weiter um sich. Sie mache mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, sagt der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Da die Daten bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen. In MV wurde in der vergangenen Woche bei knapp 30 Prozent der untersuchten Proben die ursprünglich aus Indien stammende Delta-Variante nachgewiesen.

Keine Einreise für Touristen aus Portugal und Russland

Wegen der Verbreitung der Delta-Variante gelten Portugal und Russland seit Dienstag Mitternacht als Virusvariantengebiete. Damit gilt ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen. Sie dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen. Für diejenigen, die einreisen dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und auch für vollständig Geimpfte und Genesene gilt.

Varianten und Inzidenzen sind entscheidend

Die Bundesregierung bewertet regelmäßig die Corona-Lage im Ausland und unterscheidet dabei zwischen Virusvariantengebieten, in denen sich neue Coronavirus-Varianten ausbreiten, Hochinzidenzgebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 und Risikogebieten mit einer Inzidenz von über 50. Die Einstufung ist für die Rückreise aus diesen Ländern wichtig, weil sich danach die Vorgaben für Tests, Registrierung und Quarantäne richten.

Einreise per Flieger nur mit negativem Test

Alle, die per Flugzeug einreisen, müssen – unabhängig davon, ob sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben – vor dem Abflug ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Nachweis über die Genesung nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 vorlegen.

Von Thomas Luczak