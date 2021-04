Schwesig gegen Vorziehen des Corona-Gipfels bei Kanzlerin Merkel

Schwerin

Der Idee von CDU-Bundeschef Armin Laschet, den Corona-Gipfel mit Kanzlerin und 16 Ministerpräsidenten wegen anhaltend hoher Fallzahlen bereits auf diese Woche vorzuziehen, erteilt MV-Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) eine Abfuhr. Laschet hatte auch für einen „Brücken-Lockdown“ geworben.

„Mecklenburg-Vorpommern ist dafür, dass der nächste Gipfel zwischen der Kanzlerin und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder wie geplant am 12. April stattfindet“, lässt Schwesig ihren Sprecher, Andreas Timm, mitteilen. Es gebe die „klare Erwartung, dass die Runde besser vorbereitet wird als beim letzten Mal. Die Kanzlerin muss ihre Vorschläge dieses Mal rechtzeitig auf den Tisch liegen“.

„Vorschläge müssen rechtzeitig vorliegen“

So habe Merkel angekündigt, dass sie über eine Verschärfung des Infektionsgesetzes nachdenkt. Dies käme einer teilweisen Entmachtung der Länder beim Kampf gegen die Corona-Pandemie gleich. „Darüber können wir nur reden, wenn die Vorschläge rechtzeitig vorliegen“, lässt Schwesig ausrichten. Bei der vergangenen Runde gab es erst stundenlang Streit, dann den Beschluss zur Osterruhe, der rechtlich nicht zu halten war.

Die Regierung in Schwerin habe eine klare Linie: „Wir setzen auf Testen, Impfen und Schützen. Bei uns ist festgelegt, dass in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von über 100 über eine Ausgangssperre entschieden werden muss“, so der Regierungssprecher. Und man habe das Offenhalten von Kosmetik, Fahrschulen und Teilen des Einzelhandels an das Vorlegen von aktuellen Tests geknüpft.

Von Frank Pubantz