Die Landesregierung hält die strengen Kontaktbeschränkungen in MV aufrecht. Grund: Die ansteckende Omikron-Variante breite sich rasant aus. Am Freitag beraten die Regierungschefs über deutschlandweite Corona-Regeln, die sich nach Schwesig an den Vorgaben in MV orientieren sollten. Was noch diskutiert wird.