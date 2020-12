Schwerin

Wie geht es nach Weihnachten weiter? Diese Frage wird aktuell beim MV-Corona-Gipfel in Schwerin von Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften und Kommunen diskutiert. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) plant offenbar eine Verschärfung der bisher vereinbarten Kontaktregeln ab dem 27. Dezember. Schon am Montag berief die Regierungschefin ein Treffen ein, bei dem Verabredungen zum harten Lockdown mit dem Bund für das Land in eine Verordnung gegossen werden sollten. Für heftigen Widerstand soll dabei Schwesigs Vorschlag gesorgt haben, vom 27. Dezember bis 10. Januar nur noch einen Besucher pro Haushalt zuzulassen.

Ebenfalls diskutiert wird, ob Feuerwerk zu Silvester landesweit untersagt wird. Bundesweit vereinbart ist, keinen Verkauf von Pyrotechnik zu erlauben; Schwesig wolle nun auch das Abbrennen von bereits vorhandenen Raketen untersagen lassen, berichten Insider.

Schwesig im Livestream

Was nun genau nach Weihnachten in Mecklenburg-Vorpommern gelten soll, wie Schwesig voraussichtlich gegen 19 Uhr per Livestream aus der Staatskanzlei in Schwerin verkünden. Sehen Sie hier ihr Statement.

