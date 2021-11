Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen und großen Belastungen in den Kliniken von MV hat die Landesregierung am Dienstag über strengere Corona-Regeln beraten – landesintern und beim Bund-Länder-Gipfel. Es deutete sich an, dass es jetzt auch für Geimpfte zu massiven Einschränkungen kommen könnte. Hier können Sie sich den Stream nochmal anschauen.