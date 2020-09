Schwerin

Die beständig niedrigen Corona-Fallzahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Überzeugung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) auch ein Resultat der rasch und konsequent umgesetzten Schutzmaßnahmen. Zwar habe das Land mit seiner dünnen Besiedlung und der räumlichen Distanz zu Zentren der Corona-Epidemie in Europa Vorteile etwa gegenüber süddeutschen Bundesländern gehabt. Doch habe Mecklenburg-Vorpommern die sich daraus ergebenden Chancen auch genutzt, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, zeigte sich die Regierungschefin ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der ersten Corona-Infektionen im Nordosten überzeugt.

„Bei der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März habe ich von meinen Kollegen aus Bayern und aus dem Saarland erfahren, wie die Lage dort ist. Und mir war klar: Wir haben noch 14 Tage Vorlauf, und wir müssen schnell handeln, damit Corona nicht auch bei uns in dieser Stärke ankommt“, sagte Schwesig der Deutschen Presse-Agentur. Noch auf der Rückfahrt aus Berlin habe sie für den Folgetag eine Schaltkonferenz der Landesregierung mit Landräten und Oberbürgermeistern veranlasst, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Befürchtung: Verhältnisse wie in Italien

„Unsere Befürchtung war, dass Verhältnisse wie in Italien drohen“, begründete Schwesig die kurz darauf im Land beschlossenen Maßnahmen, wie die Schließung von Schulen, Kitas, Geschäften, Hotels und Pensionen. Dies sei zu jener Zeit unausweichlich gewesen. „Sonst würden wir jetzt nicht so gut dastehen, mit den niedrigsten Infektionszahlen bundesweit. Das hat natürlich damit zu tun. Es war wichtig, am Anfang klar und konsequent die Dinge zu schließen, um sie dann Schritt für Schritt mit Schutzkonzepten wieder öffnen zu können.“

Insbesondere die AfD hatte in der Landtagssitzung Ende August Schul- und Hotelschließungen sowie Reisebeschränkungen als überzogen kritisiert. Es gehe immer um „eine Balance zwischen Öffnung und Sicherheit für die Gesundheit“, hält Schwesig der Kritik entgegen.

Sie verteidigte ihren Kurs, auch das zunächst für Ostern verhängte Reiseverbot für Einheimische. „Die Bürgermeister in den touristischen Hotspots an der Küste und die Landräte dort hatten große Sorge, dass die Orte überrannt werden und wir die Lage nicht mehr im Griff haben. Deshalb sind wir ihrer Bitte gefolgt und haben die Regelung erlassen. Aber jede unserer Entscheidung kann gerichtlich überprüft werden. Das zeigt, dass der Rechtsstaat auch in Krisenzeiten funktioniert. Und in diesem Fall ist das Gericht zu einer anderen Einschätzung gekommen und hat die Regel sozusagen kassiert“, sagte Schwesig.

Sie sei aber dann sehr beeindruckt gewesen, dass die Bürger dennoch dem Appell gefolgt seien, nicht zu Ostern alle an die Ostsee zu fahren und zu Hause zu blieben. Dies sei ein Beispiel dafür, dass die große Mehrheit der Menschen sich in ihrem Handeln während der Corona-Krise von Verantwortungsbewusstsein und Vernunft leiten ließen.

Täglich nur wenige Neuinfektionen im Land MV

Dennoch seien Appelle allein in der aktuellen Situation nicht ausreichend und Verbote nicht auszuschließen. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten in einer solchen Krise ganz klare Regeln und ganz klare Orientierung. Das haben mir viele auch immer wieder gesagt“, erklärte Schwesig.

Zuletzt lag die Zahl der Neuinfektionen im Land bei ein bis drei am Tag. Mit 62 Infizierten je 100 000 Einwohnern weist Mecklenburg-Vorpommern weiterhin die mit Abstand geringste Quote aller Bundesländer auf. In Bayern lag der Wert zuletzt bei 441, im Bundesdurchschnitt bei 294 je 100 000 Einwohnern.

Die geringe Infektionszahl habe geholfen, auch regional und unabhängig von anderen Bundesländern vorzugehen, so die Ministerpräsidentin. „Wir haben zum Glück eine andere Entwicklung als in Bayern und NRW.“ Es gebe grundlegende Vorschriften, die bundesweit gelten müssten. Doch sei es in konkreten Fällen auch wichtig, regional zu entscheiden. „Nicht alles, was in anderen Regionen Deutschlands richtig ist, ist auch für uns richtig. Wir finden unseren eigenen Rhythmus“, so Schwesig.

Schwesig besorgt um die Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Besorgt äußerte sich Schwesig zu den Folgen der Corona-Pandemie für Wirtschaft und Arbeitsmarkt. „Wir versuchen diese natürlich abzufedern“, sagte die Regierungschefin unter Hinweis auf die Hilfsprogramme von Bund und Land. Damit habe vielen, vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen über die erste Zeit hinweggeholfen werden können. „Das Wichtigste ist zu verhindern, dass es zu einem zweiten Shutdown kommt.“ Deshalb werde es Gespräche mit dem Bund geben über ein „Winterprogramm“ mit weiteren Finanzhilfen.

Schwesig räumte ein, dass es im Land auch große Baustellen gebe, wie die MV Werften. „Die haben zwar volle Auftragsbücher, die Schiffbauer haben einen guten Job gemacht und auch der Mutterkonzern Genting hatte alle Zusagen eingehalten. Doch sind sie alle nun in schwerem Fahrwasser, weil Kreuzfahrten zurzeit nicht möglich sind und die Einnahmen daraus fehlen.“ Das Land wolle alles tun, was rechtlich möglich und wirtschaftlich vertretbar sei, um den Schiffbau über die Krise zu bringen, versicherte die Ministerpräsidentin.

Von dpa/mv/RND