Der Lockdown – er hat auch in MV immer gravierendere Folgen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will ihn so schnell, wie es die Lage erlaubt, aufheben. Aber: Das geht nur, wenn deutlich schneller und deutlich mehr geimpft werden kann. Vor dem Impfgipfel im Kanzleramt stellt sie klare Forderungen.