Ein Jahr nach ihrer überstandenen Krebserkrankung hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin zu ihrem Gesundheitszustand geäußert. Sie sei auch nach der Genesung weiter in Behandlung geblieben, erklärte Schwesig am Donnerstag in einem Livevideo bei Facebook. Eine Untersuchung habe jetzt ergeben, dass der Krebs nicht zurückgekehrt sei.

Dennoch würden die Ärzte empfehlen, eine weitere Reha zu machen, um diesen Gesundheitszustand zu halten. „Aufgrund der Corona-Pandemie habe ich mich entschieden, diese Reha nicht vollständig anzutreten“, sagte Schwesig. Stattdessen plane sie, notwendige Behandlungen in den nächsten drei Wochen in einer Fachklinik in MV durchführen lassen. Gleichzeitig will Schwesig Termine als Regierungschefin wahrnehmen und weiter wichtige Entscheidungen treffen. Sollte das einmal nicht möglich sein, werde ihr Stellvertreter Harry Glawe (CDU) sie vertreten.

Kurz nach der Heilung ihrer Krebserkrankung im Jahr 2020 hatte sich Manuela Schwesig das erste Mal in eine Reha begeben.

Außerdem hat Manuela Schwesig angekündigt, sich zeitnah gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. „Durch meine Vorerkrankung gehöre ich zur Prioritätengruppe zwei. Nachdem diese Gruppe seit vielen Wochen geimpft wird, werde ich mir nun einen Termin bei meiner Hausärztin geben lassen.“ Eine Impfung ist laut Schwesig der beste Schutz gegen Corona.

Derzeit haben 415.740 Menschen in MV eine Erstimpfung gegen das Coronavirus bekommen und 106.728 eine Zweitimpfung (Stand 27.4.2020).

