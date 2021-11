Schwerin/Berlin

Für nicht gegen das Coronavirus geimpfte oder genesene Menschen wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt. Das kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend nach dem Gipfel der Regierungschefs und -chefinnen von Bund und Ländern an. Schwesig begründete die Maßnahmen mit der steigenden Belastung des Gesundheitssystems: „Bei fast 70 Prozent Auslastung bleibt nicht viel Spielraum.“

Deswegen soll – sobald das neue Infektionsschutzgesetz vom Bundesrat bestätigt wurde – ein neuer Stufenplan gelten: Ab einem Hospitalisierungsindex von 3 gilt generell die 2G-Regel in Freizeitveranstaltungen, Restaurants und bei körpernahen Dienstleistungen.

Das neue Gesetz ist strenger als die Corona-Ampel des Landes MV. Diese sieht 2G in Freizeitbereichen erst ab einer Hospitalisierungsrate von 5 in einer Region vor. Bis auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald lag die Hospitalisierungsrate Donnerstag in allen Landkreisen und kreisfreien Städten im Nordosten über 3. Der landesweite Durchschnittswert betrug 6,5.

Belastung der Intensivstationen löst 2G oder 2Gplus aus

Ab einem Index von 6 soll 2G plus gelten. Geimpfte und Genesene brauchen für den Zugang also zusätzlich einen Test. Ab einem Wert von 9 soll der Landtag über weitergehende Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und andere Einschränkungen entscheiden. Schwesig schloss allerdings eine Schließung von Schulen, Gastronomie und Handel aus.

Appell an Ungeimpfte

Die Regierungschefin appellierte mehrfach an noch Ungeimpfte, sich schnell immunisieren zu lassen. Die empfohlene Auffrischungsimpfung – das sogenannte Boostern – werde schrittweise erfolgen: „Erst kommen die Über-70-Jährigen und die Risikopatienten an die Reihe – dann alle anderen.“ Das Land werde in Abstimmung mit den Kommunen die Infrastruktur für das Immunisieren „hochfahren“ – die Hälfte der Kosten übernehme der Bund. Unterstützung durch die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk sei zugesagt.

Impfpflicht in Kliniken

Für Mitarbeiter in Krankenhäusern, Alten- und Pflegenheimen soll eine „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ gelten. Damit sollen besonders vulnerable Personen geschützt werden. An allen anderen Arbeitsplätzen soll die 3G-Regelung genügen.

Schwesig kündigte an, Mecklenburg-Vorpommern werde am Freitag dem neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat zustimmen. Die Maßnahmen würden spätestens zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Dezember überprüft.

Von OZ