Schwerin

Große Bühne für Manuela Schwesig (SPD): Die Ministerpräsidentin hat am Mittwoch im Landtag in einer Regierungserklärung die Eckpunkte der Koalition mit den Linken bis 2026 skizziert. Scharfer Gegenwind kam von der Opposition.

Schwesig: Top-Themen Wirtschaft, Soziales, Umweltschutz

Gut eine Stunde stellt Schwesig ihre Ziele aus dem Programm „Aufbruch 2030“ vor. Sie betont erneut den „Dreiklang“ aus guter wirtschaftlicher Entwicklung, sozialem Zusammenhalt und Umweltschutz. Die Regierung werde sich für bessere Löhne und Renten, grüne Gewerbegebiete mit neuen Firmenansiedlungen und sanfteren Tourismus einsetzen. Die Erneuerbare-Energien-Umlage müsse entfallen, Strompreise sinken. An Schulen und Kitas solle es mehr Personal geben, Kitabetreuung kostenfrei dauerhaft sein.

Gerichte, Krankenhäuser und Theater sollen erhalten bleiben, Digitalisierung – Mobilfunk- und Breitbandausbau – endlich vorankommen, Bürger bei wichtigen Entscheidungen mehr einbezogen werden. MV werde ein Klimaschutzgesetz und ein Waldprogramm auflegen. Allerdings dürfe Klimaschutz Menschen auch nicht überfordern. Hier gelte es, Entscheidungen gut zu erklären.

Junge Menschen sollen mehr mitreden können, so Schwesig. Dazu sei geplant, das Wahlalter auf 16 abzusenken und ein Beteiligungsgesetz zu schaffen. Auch einen zusätzlichen Feiertag wollen SPD und Linke einführen: den Internationalen Frauentag am 8. März. „Wir können es den Menschen nicht mehr erklären, warum sie weniger Geld bekommen, länger arbeiten und auch noch weniger Feiertage haben“, so Schwesig.

AfD: „Blumige Versprechen – inhaltlich dürftig“

Viele Worte, wenig Inhalt – so hält die Opposition dagegen. Schwesig habe einen „Strauß blumiger und wohlklingender Versprechungen“ präsentiert, erklärt Horst Förster (AfD). Diverse Ankündigungen seien „inhaltlich dürftig“, die Regierungschefin habe „viele Selbstverständlichkeiten genannt“, etwa den Ausbau von Digitalisierung und Busnetz. Dass die SPD erst die Gerichtsstruktur verschlanke, dann aber den Bestand von Standorten zusichere – „das ist der blanke Hohn“, so Förster. Zum geplanten neuen Feiertag sagt er: „Wir brauchen keinen neuen sozialistischen Kampftag“

CDU: „Aufbruch hört sich anders an“

Sebastian Ehlers (CDU) unterstellt Rot-Rot im Koalitionsvertrag „viel warme Luft“, die allerdings mit einem lauten Fön verteilt werde. Ehlers rechnet vor: 77 Mal falle die Formulierung, dass etwas „geprüft“ werden soll, 35 Mal wolle man „fortsetzen“, 278 Mal „weitermachen“. Ehlers: „Aufbruch hört sich anders an.“ Dafür gebe es „Floskeln und Selbstverständlichkeiten“. Die CDU vermisse Aussagen, wie die Vorhaben finanziert werden sollen, so Ehlers. Er warnt SPD und Linke davor, Geld aus dem Corona-Schutzfonds zu missbrauchen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Harald Terpe (Grüne) reichen die Bemühungen zu Klima- und Umweltschutz nicht: Der CO2-Ausstoß in MV habe sich seit 1990 nicht erhöht, große Tierhaltungsanlagen müssten endlich unterbunden werden. Für René Domke (FDP) enthält der Koalitionsvertrag von Rot-Rot „nichts, was nicht auch schon in der letzten Legislatur hätte umgesetzt werden können“.

Sorge vor Spaltung der Gesellschaft durch Corona-Krise

Offensiv vertritt Schwesig die Corona-Politik ihrer Regierung. Es sei nötig, die Regeln vor allem Ungeimpfter weiter einzuschränken. Botschaft an Kritiker: „Es ist das gute Recht jedes Bürgers, Corona-Maßnahmen zu kritisieren und dagegen zu demonstrieren. Aber was nicht geht, sind Hass und Hetze bis hin zu Morddrohungen.“

Grüne und FDP fordern bessere Kommunikation, um Corona-Impfskeptiker zu erreichen. Man dürfe Ungeimpfte nicht „als Corona-Leugner stigmatisieren und ausgrenzen“, so Terpe. Domke: „Wir machen uns Sorgen, dass Familien zerbrechen, dass sich Freundeskreise auflösen, dass Kollegen sich bespitzeln.“

Von Frank Pubantz