Am Wochenende hat es auch in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Impfungen gegen das Coronavirus gegeben. Bis große Teile der Bevölkerung an der Reihe sind, dauert es allerdings noch. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sieht die Bundesregierung in der Pflicht, die Beschaffung des Impfstoffes sicherzustellen.