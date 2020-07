Rostock

Für Unruhe sorgt derzeit bundesweit ein neuer Fall von Rechtsextremismus bei Bundeswehr-Reservisten. Der Bundeswehr-Geheimdienst MAD habe bei einem rechtsextremen Reservisten eine Namensliste von deutschen Politikern gefunden, darunter seien aus MV Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und Dietmar Bartsch, Linken-Bundestagsabgeordneter aus Prerow (Vorpommern-Rügen), berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Die Betroffenen seien informiert.

Bartsch bestätigt den Fall gegenüber der OZ, will aber Extremisten nicht unnötig aufwerten, wie er sagt. „Die Zuständigen mögen endlich ihre Aufgaben in Konsequenz wahrnehmen.“ MAD und Verfassungsschutz beschäftigten sich seit Längerem mit rechtsextremen Netzwerken in und außerhalb der Bundeswehr. Schwesig ließ erklären, es fehle ihr noch an Information.

Was hatten die Rechtsextremen mit der Liste vor?

Auf dem Computer des Reservisten in Niedersachsen wurde laut Spiegel eine Liste mit den Namen von 17 Politikern und Prominenten gefunden, teils mit Telefonnummer und Adresse. Neben Schwesig und Bartsch seien dies unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Vizekanzler Olaf Scholz (beide SPD), die beiden Grünen-Bundeschefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie Katja Kipping und Gregor Gysi von den Linken.

Der Reservist habe in zwei Whatsapp-Gruppen mit anderen kommuniziert, dabei rechtsextremes Propagandamaterial und Hetzschriften ausgetauscht. Wofür die Namensliste diente, sei noch unklar.

Der Fall erinnert stark an einen ähnlichen Fund von 2017 in MV. Vor knapp drei Jahren ließ die Bundesanwaltschaft mehrere Gebäude in MV durchsuchen, nahm einen Rostocker Anwalt und einen Ex-Polizisten aus der Nähe von Schwerin fest, die der rechtsextremen „Prepper“-Szene zugeordnet werden. Bei den beiden Verdächtigen haben Ermittler diverse Unterlagen zu mutmaßlichen politischen Gegnern gefunden: von Vertretern der Linken, Grünen und der SPD. In Chats war davon die Rede, in einem Krisenfall solche Leute verschwinden zu lassen.

