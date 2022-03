Schwesig und Russland: Spiel mit dem Feuer

Rostock

Jetzt plötzlich will auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die umstrittene Klimastiftung des Landes auflösen. Dass sie früh am Montagmorgen in den sozialen Netzwerken ihren Sinneswandel kundtut, spricht Bände: Schwesig hat schon lange den Kompass verloren. Jedenfalls in ihrer Russland-Politik.

Zu lange auf dem falschen Kurs

Lange hielt die Schweriner Regierungschefin an ihrem Putin-freundlichen Kurs fest. Sie stemmte sich gegen Sanktionen gegen Nord Stream 2 und betonte gerade zu gebetsmühlenartig, dass man den Gesprächsfaden mit dem Kreml nicht abreißen lassen dürfe – und das selbst zu einem Zeitpunkt, an dem der Despot im Kreml Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren ließ. Übrigens: Unsere Freunde in Polen und im Baltikum hatten da schon seit Monaten gewarnt.

Politikstil von Sellering

Schwesig hat bei ihrem Vorgänger Erwin Sellering gelernt: Um Stimmen am ganz linken Rand – bei all jenen, die der DDR bis heute hinterhertrauern – zu fischen, ließ er sich einst mit den Worten zitieren, dass die DDR „kein totaler Unrechtsstaat“ gewesen sei. Ähnlich opportunistisch verfuhr Schwesig nun in der Russland-Frage. Am Wochenende aber, als die Stimmung sich gänzlich gegen Putin und seinen Krieg dreht, versuchte, sie ihr Fähnlein neu auszurichten. Sie bekannte sich solidarisch mit der Ukraine und forderte Gerhard Schröder zum Rückzug von allen Posten bei russischen Konzernen auf. Ein mehr als durchschaubares Manöver, für das sich die Ministerpräsidentin nicht ganz unberechtigt den Vorwurf der „Heuchelei“ anhören musste. Dieses Mal fiel halt deutlich auf, dass Schwesig stets das sagt, was das (Wahl-)Volk vermeintlich hören will.

Entschuldigung ist das Mindeste

Politik von der Stimmungslage abhängig zu machen, ist ja nicht unüblich. Aber Schwesigs Streben nach Beliebtheit hatte in der Russland-Frage Ausmaße angenommen, die für einen ganzen Kontinent brandgefährlich wurden. Das Mindeste, was jetzt kommen muss, ist eine Entschuldigung.

Von Andreas Meyer