Schwesig verteidigt Corona-Politik im Landtag: „Haben viele Menschenleben gerettet“

Spannungsgeladene Debatte im Landtag zur Corona-Krise: Die Koalition von SPD und Linke verteidigt die scharfen Kontaktregeln und stellt weitere Öffnungen in Aussicht. Die Opposition fährt schwere Geschütze auf: Bundes- und Landesregierung hätten das Maß verloren und liefen Gefahr, noch mehr Bürger zu verlieren.

Drei Stunden streiten die Landespolitiker. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verteidigt die Corona-Politik, lobt Menschen, die sich impfen ließen, appelliert wiederholt an Ungeimpfte, dies auch zu tun. Klar verteidigt sie den „grundsätzlichen Kurs der Vorsicht“ ihrer Regierung. „Wir haben viele Menschenleben in unserem Leben gerettet und geschützt.“

Kommen bald Lockerungen in der Gastronomie?

Als Beleg nennt sie die Zahl der Todesfälle einzelner Bundesländer: MV liege trotz vergleichsweise älterer Bevölkerung bei 100 Toten auf 100 000 Einwohner. Sachsen bei 345, Thüringen bei 300. Schwesig setzt noch einen drauf: Mit Maßstäben Sachsens wären in MV „fast 4000 Menschen mehr gestorben“.

Ab Donnerstag gelten lockere Regeln für Kultur in MV. Theater, Kinos oder Museen können unter 2G-plus-Regeln mit FFP2-Masken wieder Besucher empfangen. Schwesig macht Hoffnung, dass auch Regeln in Einzelhandel (2G) und Gastronomie (2G plus) bald gelockert werden. Beim nächsten Treffen der Regierungschefs Mitte Februar werde sie sich dafür einsetzen. Dafür müsse jedoch die Omikron-Welle überwunden sein. Am Dienstag stieg die Corona-Inzidenz in MV auf den Rekordwert von 906.

CDU: MV als Verschärfungsweltmeister

Die CDU geht auf Distanz. Man habe nicht mehr den Eindruck, dass es wie früher primär um den Schutz der Gesundheit von Menschen gehe, so Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Vor allem in Berlin sei „das Diffuse zum Prinzip erhoben“ worden. Die Corona-Ampel in MV sei viel zu kompliziert, kaum jemand verstehe mehr die Regeln einer mittlerweile fast 150 Seiten starken Verordnung. An die Regierung: Es entstehe der Eindruck, „als seien Sie ohne Sinn und Verstand Verordnungs- und Verschärfungsweltmeister“. CDU-Forderungen: Einzelhandel und Gastronomie müssten schnell gelockert werden, Sportvereine bräuchten Zuschauer und Verlässlichkeit.

Scharfe Kritik kommt von der AfD. „Sie haben jedes Maß verloren, schränken nach Gutsherrenart Grundrechte ein und verkaufen sie dann als alternativlos“, kritisiert Fraktionschef Nikolaus Kramer die Ministerpräsidentin. Schwesig schiebe gern die Schuld auf andere, lasse aber selbst Menschen im Stich. „Sie sind auch die Ministerpräsidentin der Ungeimpften“, so Kramer. Die Regierung habe „den Kompass verloren“.

FDP: „Gefühl der Ohnmacht und Machtlosigkeit“

Schelte auch von René Domke (FDP). Politik müsse auch Fehler eingestehen. Er vermisse Erklärungen der Regierung, nachdem falsche Zahlen von Intensivbetten die Corona-Regeln im Land bestimmten. Er nehme bei sich und anderen „ein Gefühl der Ohnmacht und Machtlosigkeit“ wahr. Jeder Eingriff müsse auf Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Domke: „Das höchste Gut nach der Verfassung ist unsere Freiheit“. Auch die FDP fordert Entschärfung bei Sport und Einzelhandel.

SPD: Bundesweit einheitliche Regeln für Profi-Sport

Die Mehrheit im Landtag von SPD, Linke und Grünen stützt den Corona-Kurs der Landesregierung. Inhalte aus einem Beschluss: Es müsse Öffnungsperspektiven für Einzelhandel und Gastronomie geben. Sportvereine sollten wieder Wettkämpfe abhalten dürfen – nötigenfalls mit Untersagung von Zuschauern. Für Großveranstaltungen sollte es bundesweit einheitliche Regeln geben. Damit sei auch der Profi-Sport gemeint, erklärt SPD-Fraktionschef Julian Barlen.

Damit schiebt der Landtag eine mögliche Öffnung von Profisport-Arenen wie das Ostseestadion des FC Hansa Rostock in Richtung Ministerpräsidenten-Konferenz. Man setzte auch „bundeseinheitliche Regeln“, so Barlen. Unter der Hand heißt es: Schwesig habe sich damit mit ihrem Vorsichtskurs durchgesetzt, es gebe auch andere Stimmen in der Landesregierung. Bayern lässt jetzt bis zu 10 000 Zuschauer zu Fußballspielen zu. MV rangiert am Ende der Bundesländer-Regeln.

Nach OZ-Informationen soll die Landesregierung hinter den Kulissen bereits an baldigen Schritten für mehr Zuschauer in Stadien und Sporthallen arbeiten. Dazu sind 25 Prozent Auslastung im Gespräch, Ausgang offen.

