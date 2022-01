Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihre im Bundesvergleich strenge Corona-Politik im Landtag verteidigt. Im Bundesland habe es bezogen auf die Einwohnerzahl in der Pandemie bislang weniger Todesopfer gegeben als in vielen anderen Bundesländern, obgleich die Risiken im Nordosten mit der bundesweit ältesten Bevölkerung besonders hoch seien, sagte Schwesig am Mittwoch in einer Regierungserklärung.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden ihr zufolge bislang 100 Todesopfer je 100 000 Einwohner gezählt (Stand: 25. Januar). „Das ist der viertniedrigste Wert in Deutschland“, sagte Schwesig unter Berufung auf das Statistik-Portal Statista. Der Bundesdurchschnitt liege bei 141. In den anderen ostdeutschen Bundesländern gebe es noch deutlich mehr Todesopfer: in Sachsen 341 je 100 000 Einwohner, in Thüringen 300, in Sachsen-Anhalt 208 und in Brandenburg 196.

Die Corona-Maßnahmen sind in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich der Bundesländer immer wieder als besonders streng aufgefallen. Nach Protesten aus der Kultur wurden für den Bereich am Dienstag Lockerungen beschlossen, die in Nachbarbundesländern wie Hamburg und Berlin schon seit Längerem Normalität sind.

Trotz aktuell gesunkener Zahlen von Covid-Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen in MV warb die Regierungschefin weiterhin für eine Corona-Politik der Vorsicht. Wie lange das anhält, sei mit Blick auf Omikron leider nicht klar.

Schwesig appelliert: Lassen Sie sich impfen!

Schwesig appellierte einmal mehr, sich impfen zu lassen. Von den besonders gefährdeten über 60-Jährigen seien noch immer rund 67 000 im Land nicht geimpft sagte sie. Das seien mehr als die Stadt Neubrandenburg Einwohner habe. Positiv sei, dass sich bei einer Abfrage an den Schulen 3000 Schüler gemeldet hätten, die sich bei mobilen Aktionen dort impfen lassen möchten.

Von RND/dpa