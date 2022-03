Schwesig vor Backhaus: So zufrieden sind Menschen in MV mit Politikern

Rostock

Dämpfer für Manuela Schwesig (SPD) und ihre Landesregierung. Ein halbes Jahr nach dem fulminanten Wahlsieg der SPD und folgender Bildung einer Regierung mit den Linken sind die Zustimmungswerte gesunken.

Mit Schwesigs Arbeit sind in der aktuellen Forsa-Umfrage für die OZ 60 Prozent der Befragten zufrieden, 34 Prozent sind es nicht. Rest: weiß nicht. Das ist immer noch eine hohe Zustimmung, aber ein Minus von 8 Prozentpunkten zum Beginn des Jahres 2021.

Frauen bewerten Schwesig besser

Bei der Bewertung Schwesigs klafft eine Geschlechterlücke. 64 Prozent der Frauen heben den Daumen, aber nur 54 Prozent der Männer. Während die SPD-Frau in nahezu allen Altersgruppen unterm Strich positiv bewertet wird, gilt das bei 30- bis 44-Jährigen nicht. Hier sind 46 Prozent zufrieden, 48 Prozent nicht. Schwesigs Spitzenwert kommt von den 18- bis 29-Jährigen: 66 zu 14 Prozent.

Bei der Zufriedenheit kann unter aktuellen Politikern nur SPD-Urgestein Till Backhaus Schwesig das Wasser reichen. Der Agrar- und Umweltminister kommt auf 56 Prozent Zustimmung. Es folgen: Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke, 49 Prozent), Sozialministerin Stefanie Drese (SPD, 46), Innenminister Christian Pegel (SPD, 41) und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD, 35).

Oppositionspolitiker sind weit abgeschlagen

Die Oppositionspolitiker sind weit abgeschlagen in der Bewertung ihrer Arbeit: Franz-Robert Liskow, CDU-Fraktionschef im Landtag, erhält von 18 Prozent gute Noten für seine Arbeit, Harald Terpe (Grüne) und René Domke (FDP) von je 17 Prozent. Mit Nikolaus Kramers (AfD) Arbeit sind dagegen nur 6 Prozent der Befragten zufrieden.

Dabei spielt auch die Bekanntheit von Politikern eine entscheidende Rolle. Nur gut ein Drittel der Befragten geben an, Terpe oder Domke zu kennen. Primus in diesem Vergleich ist auch Till Backhaus – er ist 91 Prozent der Umfrageteilnehmer bekannt. Es folgen Oldenburg (77), Pegel (72) und Drese (68).

Die Umfrage Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG vom 14. bis 18. März insgesamt 1001 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in MV mittels computergestützten Telefoninterviews befragt. Die Ergebnisse seien auf die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung übertragbar. Die Fehlertoleranz wird mit +/- 3 Prozentpunkten angegeben.

Das alles spiegelt sich in der Bewertung der Landesregierung wider. 51 Prozent der Befragten geben an, mit deren Arbeit zufrieden zu sein. 39 Prozent sind es nicht. Zum Vergleich: Anfang 2021 lag das Verhältnis bei 60 zu 32 Prozent. Die Zufriedenheit überwiegt vor allem bei Frauen und in nahezu allen Altersgruppen; Ausnahme: die 30- bis 44-Jährigen. Hohe Zufriedenheitswerte stammen erwartungsgemäß von Anhängern von SPD und Linken, aber auch der Grünen. Bei CDU-, FDP- und AfD-Wählern verkehrt sich das Bild.

Von Frank Pubantz