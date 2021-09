Schwerin/Rostock

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die Spitzenkandidaten der Parteien bei zwei TV-Duellen im NDR nochmals ihre Positionen deutlich gemacht und den Endspurt im Wahlkampf eingeläutet. In teilweise kontroversen Debatten wurden die Unterschiede in Bereichen wie Wirtschaftsförderung und Klimaschutz deutlich. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr CDU-Herausforderer Michael Sack stellten ihre eigenen politischen Ansätze heraus.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat Leser gefragt, wer im TV-Duell eher überzeugt hat. Es ging um die Kompetenzfelder Wirtschaft, Soziales, Klima und Corona. Im zweiten Teil wollten wir von den Lesern wissen, wie ihr persönlicher Eindruck vom jeweiligen Kandidaten im Hinblick auf Überzeugungskraft, Fachwissen und Vertrauenswürdigkeit ist. Fast 1700 Menschen (Stand: Mittwoch, 9 Uhr) haben an der nicht repräsentativen Umfrage teilgenommen. Hier können Sie weiter die beiden Kontrahenten des TV-Duells bewerten.

Wer hat beim Thema Wirtschaft eher überzeugt?

Beim Thema Wirtschaft konnte der CDU-Kandidat mehr überzeugen. 52,7 Prozent der Leser stimmten bei der Frage für Michael Sack. Der CDU-Mann bemängelte insbesondere die Arbeit der SPD-geführten Ministerien für Bildung und Infrastruktur, blieb mit seiner Kritik aber erneut eher verhalten.

Die Schulen müssten aus der „Kreidezeit“ geholt, die Digitalisierung beschleunigt werden. Das Land habe zudem beim Schließen von Funklöchern viel Zeit verloren und drohe nun bei der Vergabe von Bundesmitteln für die Wasserstoffforschung weniger zu bekommen als andere Länder. „Wir brauchen mehr Dampf drauf“, sagte Sack.

CDU-Spitzenkandidat Michael Sack hält eine Erhöhung des Mindestlohns für wenig sinnvoll. „Es wird doch niemanden aus der Bundesrepublik zu uns bringen, wenn wir über einen Mindestlohn von 12 Euro diskutieren“, sagte der Politiker. Die Ministerpräsidentin hielt dagegen: „Der Mindestlohn hat geholfen, dass sich die Löhne in Ostdeutschland besser entwickeln und dass sich die Renten besser entwickeln“. Industriearbeitsplätze mit guten Tariflöhnen und Mindestlohn stünden zudem nicht im Widerspruch.

Mit einem Vergabegesetz will Schwesig zudem bei öffentlichen Aufträgen für eine bessere Bezahlung sorgen. Die beiden Anwärter auf den Ministerpräsidenten-Posten in Mecklenburg-Vorpommern waren sich weder bei der Maßnahme an sich noch bei ihrer Wirkung auf die Durchschnittslöhne einig. Sack betonte, es gebe bereits eine Mindestlohnkommission, die mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt sei: Was diese vorschlage, sei dann auch für alle tragbar. Eine Erhöhung des Mindestlohns sei eine „politische Entscheidung“, die an der vollkommen falschen Stelle passieren solle. Auch sonst spricht sich der CDU-Politiker für Zurückhaltung bei den Löhnen aus: Es gebe eine Tarifautonomie in Deutschland, hier habe sich die Politik rauszuhalten.

Wer hat beim Thema Klima eher überzeugt?

Auch das Thema Klima konnte Michael Sack in der Umfrage für sich entscheiden. 52,7 Prozent der Teilnehmer sprachen ihm hier mehr Kompetenz zu. Einig waren sich Schwesig und Sack beim Thema Auto, das für Mobilität im ländlichen Raum sorge. „Wir wollen erst mal schauen, dass wir die Mobilität im ländlichen Raum nicht abwürgen“, hieß es vom CDU-Spitzenkandidaten auch beim Thema E-Mobilität, bisher gebe es auf dem Land noch zu wenig Ladesäulen. Schwesig machte klar, sie habe sich dafür eingesetzt, dass die Pendlerpauschale bleibt. Ideen der Grünen, die aus Sicht der Ministerpräsidentin auf ein Ende des Autos oder weiter steigende Spritpreise abzielen würden, erteilte sie eine klare Absage.

Doch auch SPD und CDU wollen den Nahverkehr stärken. Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) müsse ausgebaut werden, hieß es einhellig. Dabei warben Schwesig und Sack jeweils für ihre Version eines landesweiten Rufbussystems. Die SPD-Politikerin will die Attraktivität des ÖPNV langfristig durch ein 1-Euro-Ticket steigern, mit dem Bürger an einem Tag alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land nutzen können. Auch Sack stellte fest: „Der ÖPNV wird nur in der Kombination aus Straße und Schiene funktionieren“.

Einen klaren Unterschied zwischen den Positionen der beiden Kontrahenten lieferte allein das Thema „Tempolimit 130 auf Autobahnen“. Zwar gab Schwesig an, auch selbst gern einmal aufs Gas zu drücken, sagte aber zu dem Thema, sie glaube, „dass man langfristig nicht drum herumkommt“. Sack kann sich das nicht vorstellen: „Ganz klare Antwort – ich halte davon gar nichts“. Das Land sei weit, die Strecken lang und die Pendler verbrächten daher sehr viel Zeit im Auto.

Wer hat beim Thema Soziales eher überzeugt?

Das Themenfeld Soziales konnte die Ministerpräsidentin für sich entscheiden. Eine knappe Mehrheit von 50,1 Prozent war hier mehr von Schwesigs Positionen überzeugt. Der Greifswalder Landrat warf Schwesig vor, mit der für Eltern kostenfreien Kita Kreisen und Städten Zusatzlasten aufzubürden. Deshalb habe sein Landkreis Klage eingereicht. „Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen“, sagte er.

Schwesig hielt dem entgegen, dass Sack als CDU-Landeschef das Thema bei den Etatberatungen der Regierung habe ansprechen können, seine Teilnahme aber abgesagt habe. Für November seien Gespräche zur Kostenaufteilung anberaumt. „Das unterscheidet uns, Sie setzen sich nicht mit den Akteuren zusammen, sondern klagen gegen das Gesetz“, sagte Schwesig.

Wer hat beim Thema Corona-Pandemie eher überzeugt?

Überraschend ist das Umfrageergebnis beim Themenfeld Corona. Obwohl die Ministerpräsidentin im Lockdown mit fast wöchentlichen Pressekonferenzen omnipräsent in den Medien war, fand die Mehrheit der Umfrageteilnehmer (51,6 Prozent) Sacks TV-Auftritt dazu überzeugender. Obwohl er eingestand, dass das Land gut durch die Corona-Krise gekommen sei. Nicht unklug, schließlich ist die CDU als Koalitionspartner in der Regierung und stellt mit Harry Glawe den Gesundheitsminister.

Schwesig, deren SPD in Umfragen mit 39 Prozent derzeit deutlich vor der CDU (14 Prozent) liegt, wollte sich erneut nicht auf einen bevorzugten Koalitionspartner festlegen. Ihr Ziel bleibe, nach einem Wahlsieg eine verlässliche und stabile Regierung zu bilden. Sack warnte vor „linken Experimenten“. Weder Rot-Rot noch Rot-Rot-Grün bringe das Land voran, sagte er.

Gewinner des TV-Duells: Michael Sack

Den besseren persönlichen Eindruck hinterließ am Ende Michael Sack nach Meinung der Umfrageteilnehmer. Sowohl im Hinblick auf Überzeugungskraft, Fachwissen und Vertrauenswürdigkeit konnte der Christdemokrat mehr überzeugen.

Vielleicht lag es auch daran, dass Michael Sack ruhig und entspannt auf die meisten Fragen von Moderator Andreas Cichowicz antwortete. Schwesigs Antworten und Redebeiträge dagegen wirkten oft hölzern und wie aufgesagt. Mehrfach musste Cichowicz die Fragen noch einmal stellen, weil die Ministerpräsidentin in den Antworten auswich.

Zum Ende der Sendung gelang dann Michael Sack noch ein geschickter Schachzug, indem er mit den schlechten Umfragewerten beim Thema Bekanntheit kokettierte. Er höre oft, dass er zu nett sei, aber: „Warum darf ein Politiker nicht nett sein?“, fragte er die Zuschauer mit offenem Blick in die Kamera. Und schließlich: „Mein Name ist Michael Sack. Jetzt kennen Sie mich.“

So geht Michael Sack nach Meinung vieler Leser als Sieger aus dem TV-Duell hervor. 52,6 Prozent der Umfrageteilnehmer jedenfalls sehen das so.

