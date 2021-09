Schwerin/Rostock

In zehn Tagen ist neben der Bundes- auch die Landtagswahl hier in MV. Bei einem TV-Duell haben sich am Dienstagabend Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Spitzenkandidatin der SPD, und ihr Herausforderer Michael Sack von der CDU in einem einstündigen Schlagabtausch den wichtigen landespolitischen Themen, wie Bildung, Wirtschaft und Soziales, gewidmet.

Die OZ nun hat ihre Leser gefragt: Wer hat Sie bei diesem Aufeinandertreffen überzeugt?

Jörg Reinholz ist ohne jeglichen Zweifel, wie er sagt. „Manuela Schwesig, sie hat etwas vorzuweisen, was es sonst nirgendwo gibt: die Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren. Das ist sozial, absolut richtig und fördert die Entwicklung unserer Kinder, auch wenn es immer noch viel zu tun gibt, um Kinderarmut bei uns im Land zu vermeiden. Aber ein erster Schritt ist getan, jetzt traue ich ihr zu, auch das Schulwesen umzukrempeln.“

Michael Klingsiek schließt sich in der Personalie seinem Vorredner an: „Für mich ganz klar Manuela Schwesig. Sie war sehr gut vorbereitet und sehr kämpferisch. Sie war zu jeder Zeit für alle Fragen gewappnet. Ihr Kontrahent kam mir ziemlich gelangweilt vor und nichtssagend.“

Schwesig kann vom Amtsbonus profitieren

Weitaus kritischer setzt sich OZ-Leser René Butze Thomsen mit der amtierenden Ministerpräsidentin auseinander: „Frau Schwesig hat es als Familienministerin nicht geschafft, eine grundlegende Reform des Familienrechts durchzuführen. Und als Ministerpräsidentin ist es mir nicht bekannt, dass sie grundlegende Verbesserungen für unser Bundesland durchgesetzt hat?“ Ute Bartel indes findet: „Eine kompetente Politikerin.“

Sebastian Tappe spricht sich für Michael Sack aus: „Ein bodenständiger, ruhiger und besonnener Mensch, der mit der medialen Übermacht der Ministerpräsidentin zu kämpfen hat. Das wusste er von Beginn an, und er hat den Kampf trotzdem aufgenommen. Allein schon deswegen finde ich ihn gut.“

Auch Mathias Thees meint: „Überzeugen konnte Herr Sack. Keine Worthülsen und keine Lobhudelei in eigener Sache. Seine Fachantworten waren deutlich und überzeugend. Sehr sympathisch.“

Für Marlén Schaal steht ihre Wahl fest: „Michael Sack ist ein sympathischer Kandidat, aus der Mitte der Gesellschaft. Ich hatte bislang zwei Mal die Möglichkeit, ihn persönlich zu treffen und bin extrem positiv angetan. Wen ich am 26. September wähle, ist klar wie Kloßbrühe.“

„Es wirkte alles sehr einstudiert“

Jane Merboth fällt es schwer, eine Entscheidung zu treffen: „Schwierig zu sagen, finde ich. Was die Kompetenz angeht, Fragen zu verstehen und zu beantworten, lag Michael Sack vorn“, so hat es Merboth empfunden. Bei Manuela Schwesig wusste ich nach kurzer Zeit gar nicht mehr, was die Frage war, weil die Antworten nichts mit den Fragen zu tun hatten.“

Thomas Frost ergänzt hierzu: „Beide Kandidaten sollten das freie Sprechen üben, auch Emotionen kann man mal zeigen, es wirkte alles sehr einstudiert. Ich stehe für klare Veränderungen, denn diese Politiker sind sehr beratungsresistent und fern der Wirklichkeit. Das Gute-Kita-Gesetz zu loben ist doch wirklich fern der Realität, denn es ist grottenschlecht und Löhne steigen dadurch definitiv nicht, denn genau das Gegenteil ist der Fall – ein reiner Wählerfang. Und das Thema Gesundheit war auch am Leben vorbei.“

Die Bilanz von Dietmar Tackmann fällt nüchtern aus: „Leider hat keiner der beiden überzeugt. Seit 15 Jahren arbeiten beide Parteien zusammen, das hat man gemerkt. Kuschelkurs 4.0?“

Von Juliane Lange