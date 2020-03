Debatte um Lockerung - Schwesig will an strikten Corona-Maßnahmen in MV festhalten

Lockerung der Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern? Für Ministerpräsidenten Manuela Schwesig wäre dies noch früh. Am Donnerstagvormittag beriet die Regierungschefin mit ihren Ministern über die aktuelle Lage im Land.