Schwesig will rasch Klarheit zum Impfpflicht – Lauterbach weiter ohne eigenen Vorschlag

In der Debatte über eine Impfpflicht hofft Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf schnelle und konkrete Vorschläge im Bundestag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will jedoch weiter keinen eigenen Vorschlag ausarbeiten, wie bei einem Gespräch der beiden in Schwerin deutlich wurde.