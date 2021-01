Schwerin

Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin das politische Geschehen. Am Dienstag ab 10 Uhr berät die Landesregierung in Schwerin bei einer Schaltkonferenz erneut darüber, wie das Infektionsgeschehen eingedämmt werden kann.

Trotz der Kontaktbeschränkungen zum Jahresausklang hatte sich bei den Infektionszahlen kein grundlegender Trendwandel eingestellt. Weniger Arztbesuche und damit weniger Corona-Tests hatten über die Feiertage die Lageeinschätzung erschwert. Fachleute befürchten aber, dass in Kürze auch in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden.

Anzeige

MV will sich für Verlängerung des Lockdowns aussprechen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird zudem zur Kabinettssitzung an dem schon lange angekündigten Spitzengespräch der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. Wie viele ihrer Amtskollegen ist Schwesig angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen gegen Lockerungen der aktuell strengen Corona-Schutzvorkehrungen. „Mecklenburg-Vorpommern wird sich für eine Verlängerung zunächst bis Ende Januar aussprechen“, erklärte Schwesig am Montag nach einem weiteren MV-Gipfel mit Vertretern aus Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften.

Lesen Sie auch: Corona-Lockdown in MV: Diese Verschärfungen wären noch denkbar

Es ist somit zu erwarten, dass der Lockdown über den 10. Januar hinaus bis zum Ende des Monats fortgeführt wird. Damit müssten viele Geschäfte, Kinos, Gaststätten und Hotels weiter geschlossen bleiben. Mit Spannung wird erwartet, wie es mit dem Schulunterricht weitergehen soll. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Präsenzpflicht für Schüler aufgehoben. Sie werden über das Internet zu Hause unterrichtet. Für Schüler bis zur sechsten Klasse, deren Eltern die Aufsicht nicht gewährleisten können, soll eine Betreuung in der Schule abgesichert werden.

Lesen Sie auch: Rostock und Warnemünde: Maskenpflicht im Freien ab Dienstag verschärft

Elternrat fordert mehr Präsenzunterricht in den Schulen

Dem Landeselternrat reicht dies nicht aus. „Es muss so viel Präsenzunterricht wie möglich geben. Die Schule ist der beste Ort zum Lernen“, sagte der Landeselternratsvorsitzende Kay Czerwinski. Der Landesschülerrat sprach sich ebenfalls für Unterricht in den Schulen aus, zumindest für die Klassen 1 bis 6. Jüngeren Schülern fehle oft noch die Kompetenz für den digitalen Unterricht, hieß es.

Lesen Sie auch: Stufenmodell und Plexiglas im Unterricht: Wie es für Schulen in MV im Lockdown weitergeht

Am Montag wurden in Mecklenburg-Vorpommern 175 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte, waren das deutlich mehr als eine Woche zuvor. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stieg auf 96,3. Den höchsten Inzidenz-Wert verzeichnete erneut der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 183,3, gefolgt von Schwerin mit 153,7.

Von Frank Pfaff/dpa