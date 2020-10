Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern hält an seinen strengen Regeln für Reisende aus Corona-Risikogebieten in Deutschland fest. Dies stellte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag in Schwerin klar.

Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Mittwoch fordert Schwesig eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise, wenn in einer Region mehr als 50 Corona-Fälle auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche auftreten. Das Durcheinander dürfe so nicht weitergehen.

„Wir wollen bundeseinheitliche Regeln, was passiert, wenn ein Gebiet Risikogebiet wird“, so Schwesig. Da immer mehr Städte und Landkreise über die Schwelle der 50 Corona-Fälle klettern, rückt das Urlaubsland MV mit den strengsten Einreiseregeln in den Fokus. Feriengäste aus Risikogebieten dürfen etwa nur in den Nordosten kommen, wenn sie zwei negative Corona-Tests binnen fünf Tagen vorlegen. Ausgenommen sind die Kernfamilie, Patienten für ärztliche Versorgung oder Rehas beziehungsweise Firmen und Arbeitnehmer, die hier beruflich zu tun haben.

„Wir können nicht immer warten, bis sich alle einig sind“

Dabei werde es bleiben, so Schwesig. Nicht MV, sondern andere Länder müssten sich auf die veränderte Situation einstellen. Denn im Nordosten habe sich die Regel seit Mai bewährt, auch nachdem fünf Millionen Gäste im Land waren. Schließlich hätten sich die Bundesländer darauf bereits im Mai verständigt; nur hätten andere dies nicht in die Praxis umgesetzt. Schwesig deutlich: „Wir können nicht immer warten, bis sich alle einig sind.“

MV werde mit einem konkreten Vorschlag ins Merkel-Gespräch gehen: Das Corona-Warnsystem, eine „Ampel“ mit den Stufen grün, gelb und rot solle um eine vierte Stufe erweitert werden. Orange sollen Regionen gekennzeichnet sein, wenn 30 Corona-Fälle auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auftreten, erklärt Gesundheitsminister Harry Glawe. So könnte besser auf ein steigendes Infektionsniveau reagiert werden.

Neu: Auch Schüler und Studenten dürfen einreisen

Neu in der Corona-Verordnung des Landes: Auch Schüler und Studenten dürfen Landesgrenzen für Schul- oder Uni-Besuche problemlos überschreiten. Da auch in MV die Zahlen wieder steigen, werde das Bürgertelefon im Innenministerium erneut aktiviert. Zusätzliches Personal in örtlichen Gesundheitsämtern soll es möglichst schnell geben.

Bisher sei MV gut durch die Krise gekommen. Nur drei Prozent der Intensivbetten hier seien derzeit von Corona-Patienten belegt, so Glawe. In den vergangenen sieben Tagen habe es 126 neue Fälle gegeben.

Die Tourismusbranche in MV wehrt sich gegen die neuen Reisebeschränkungen. Man habe in der Krise „hohe Verantwortung und Vorbildwirkung“ gezeigt und bewiesen, dass Hygienestandards eingehalten werden, erklärt Lars Schwarz, Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes im Nordosten. Klare Forderungen: Es brauche bundesweit einheitliche Regeln zum Umgang mit Gästen aus Risikogebieten, ein komplettes oder teilweises Beherbergungsverbot sei unnötig, für Reisende sollten die Kapazitäten von Corona-Schnelltests erhöht werden. MV dürfe keinen Sonderweg gehen und damit der eigenen Wirtschaft schaden.

Auch die Linke im Landtag fordert, Quarantäne für Touristen mit einem Negativtest abzuschaffen. „Die Hygienekonzepte der Hotels in MV haben sich bewährt“, so Fraktionschefin Simone Oldenburg.

