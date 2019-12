Nachdem auch der US-Kongress Sanktionen gegenüber dem russischen Gas-Projekt beschlossen hat, liegen die Nerven in MV blank. Bei der Energieversorgung dürfe Deutschland keine Einmischung von außen dulden, erklärt Ministerpräsidentin Schwesig. Weitere Reaktionen sind deutlich.

Streit um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 in der Ostsee: Die USA stehen kurz vor Sanktionen gegen am Projekt beteiligte Firmen. Dann säße Nord Stream 2 in der Klemme. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa