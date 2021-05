In mehreren Stufen soll der Tourismus in MV wieder hochgefahren werden. Wann welcher Schritt erfolgt, darüber hat die Landesregierung am Mittwoch beraten. Noch in dieser Woche öffnen die Hotels und Pensionen – zunächst aber nur für Einheimische. Ab Anfang Juni sind dann auch wieder Urlauber aus anderen Bundesländern erlaubt.