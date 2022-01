Schwesig zur Pleite der MV Werften: Landtag plant eine Sondersitzung

Die Pleite der MV Werften werde den Landtag in einer Sondersitzung beschäftigen. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montagabend. Was sie außerdem mit Bundeswirtschaftsmister Robert Habeck (Grüne) und dem Eigentümer der Genting-Gruppe besprach.