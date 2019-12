Schwerin

Nach gut 20 Jahren soll die Schweriner Staatskanzlei erneut von Grund auf saniert werden. Der Regierungssitz von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in der Schlossstraße brauche in kommenden Jahren erneut Schliff, heißt es vom für Landesbau zuständigen Finanzministerium. Als Ausweichmöglichkeit habe man kürzlich die frühere Post im Schweriner Stadtzentrum gekauft.

Finanzministerium : Räume, Türen und Fußböden erneuern

Die Staatskanzlei müsse saniert werden, so Stefan Bruhn, Sprecher des Finanzministeriums. „In den letzten Jahren ist damit begonnen worden, allerdings vor allem im Außenbereich.“ So seien Fenster ausgetauscht und Fassaden erneuert worden. Drinnen sei lediglich ein Sanitärtrakt modernisiert worden. Nun aber müsse das Land als Bauherr größere Geschütze auffahren. Es stünden „umfassende Grundsanierungsmaßnahmen“ im Innern der Staatskanzlei an, so Bruhn. Konkret müssten bald Räume, Türen, Fußböden, Datenkanäle und Beleuchtung erneuert werden, zählt Bruhn auf. Ziel sei es, „Energie zu sparen und den Brandschutz zu verbessern“. Die letzte Sanierung dieses Ausmaßes habe es in den 1990er Jahren gegeben.

Letzte Grundsanierung kostete 10,8 Millionen Euro

Die Staatskanzlei wurde in den Jahren 1825 bis 1834 nach Plänen des Oberlandbaumeisters Carl Friedrich Wünsch erbaut – als sogenanntes Kollegiengebäude. Es handelt sich um einen klassizistischen Bau, an dem später auch der bekanntere Landesbaumeister Georg Adolf Demmler die Bauleitung übernahm. Ab 1833 zog das Großherzogliche Archiv dort ein. Nachdem ein Brand das Gebäude 1865 völlig zerstörte, wurde es bis 1867 unter Leitung des Architekten Hermann Willebrand wieder aufgebaut. In späteren Jahrzehnten folgten immer wieder Umbau und Instandsetzung, ab 1990 für den Amtssitz der MV-Ministerpräsidenten. 2006/7 wurde die Haupttreppe saniert. Über die Kosten der anstehenden Grundsanierung macht das Finanzministerium derzeit keine Angaben. Der komplexe Eingriff vor 20 Jahren habe 10,8 Millionen Euro gekostet. Da Baupreise seither stark anstiegen, dürfte es also deutlich teurer werden.

Möglich, dass die Regierungschefin in die alte Post umzieht

Auch einen Zeitpunkt für die Sanierung der Staatskanzlei nennt das Ministerium noch nicht. Außer: „im nächsten Jahrzehnt“. Allerdings hat Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) mit dem Kauf der alten Schweriner Hauptpost die Spekulationen gerade erst angefacht. Denn dort könnte die Regierungsspitze während der Staatskanzlei-Sanierung ihren Sitz haben. Ministeriumssprecher Bruhn bestätigt: Es gebe „Überlegungen, vorübergehend in ein anderes Gebäude umzuziehen“. Die alte Post wäre „aufgrund ihrer Größe dafür geeignet“. Das Land kaufte das größtenteils leer stehende Post-Gebäude in der Mecklenburgstraße gerade für 4,5 Millionen Euro, will dort 33 Millionen in die Sanierung stecken.

Linke und AfD : Schulen, Kitas und Polizeireviere wären wichtiger

Das Echo zu den Staatskanzlei-Plänen fällt durchwachsen aus. Der Bund der Steuerzahler MV hat Bedenken, ob schon wieder grundsaniert werden muss. Hier erwarte man einen „transparenten Nachweis über die Notwendigkeit und die Kostenhöhe“, so Vorsitzender Knud Bernitz. Grundsätzlich sei der Erhalt historischer Gebäude „eine Selbstverständlichkeit“.

„Wer lediglich zehn Millionen Euro im Jahr für die Sanierung der Schulen im Land zur Verfügung stellt, aber womöglich das Doppelte für das Vergolden der Staatskanzlei einsetzen will, hat Maß und Mitte verloren“, reagiert Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken im Landtag. Spitze: Die Staatskanzlei sei „ohnehin bereits zu einer Außenstelle der SPD-Zentrale umstrukturiert“ worden. Nikolaus Kramer ( AfD) erklärt: „Es gäbe genug Schulen, Kindertagesstätten oder Polizeireviere, die weitaus sanierungsbedürftiger sind.“ Sein Vorwurf: „ Schwesig und Co. haben den Bezug zum Bürger und zur Realität längst verloren.“

Minister residieren in altem Hotel, Marstall und Palais

Auch andere Ministerien der Landesregierung sind in teils pompösen Gebäuden untergebracht. Finanzminister Reinhard Meyer residiert in der Schlossstraße im ehemaligen Hotel „Nordischer Hof“, erbaut 1910/11. Energieminister Christian Pegel gleich gegenüber im sogenannten „Kollegiengebäude II“ (Bauzeit: 1890 – 1892), in dem bis 1990 die SED-Bezirksleitung ihren Sitz hatte. Bildungsministerin Bettina Martin und Sozialministerin Stefanie Drese (alle SPD) nutzen den ehemaligen großherzoglichen Marstall (Bauzeit: 1838 bis 1842) in der Werderstraße als Amtssitz.

Backhaus und Glawe müssen mit DDR-Architektur vorliebnehmen

Innenminister Lorenz Caffier wacht vom ehemaligen Arsenal (1840 bis 1844) aus über die Sicherheit des Landes. Justizministerin Katy Hoffmeister arbeitet im einstigen Neustädtischen Palais von Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin (1692-1713). Wirtschaftsminister Harry Glawe (alle CDU) und Umweltminister Till Backhaus ( SPD) dagegen residieren etwas außerhalb der Schweriner Prachtmeilen, auf der Paulshöhe, in DDR-Architektur. Glawe in der ehemaligen SED-Parteischule, erbaut 1952 bis 1954. Backhaus in einer früheren Schule mit Internat und Klubräumen, erbaut 1953 bis 1955. Der Landtag dagegen ist im bedeutendsten Schweriner Bau beherbergt: im Schweriner Schloss, über Jahrhunderte Sitze der mecklenburgischen Großherzöge und Herzöge, in seiner jetzigen Gestalt überwiegend erbaut in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Von Frank Pubantz