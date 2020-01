Stralsund

Großer Bahnhof in Stralsund und Parkprobleme für dutzende große Regierungslimousinen: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat am Montag im Stralsunder Theater mit rund 400 Gästen ihren Neujahrsempfang eröffnet. Erstmals unter den Gästen bei einem Empfang der Landesregierung: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Auch alle Landesminister sind anwesend. Außerdem Vertreter der Kirchen, Kammern, Wirtschaft, Medien, Kultur, Wissenschaft, Politik – wie jedes Jahr waren alle dabei, die sich stets gern auf Veranstaltungen dieser Art zeigen.

2020 neu: Schwesig hatte erstmals 50 Bürger eingeladen. Sie konnten sich in der vergangenen Woche online in der Staatskanzlei anmelden. Innerhalb eines Tages waren die Plätze vergeben.

Die Ministerpräsidentin stellte ihren Empfang unter die Überschrift: „30 Jahre – gemeinsam feiern“. Sie sagte während ihrer gut 40-minütigen Rede, dass MV in den vergangenen 30 Jahren „dank der Aufbauarbeit“ vieler „ein wunderschönes lebenswertes Land“ geworden sei. Als Beleg dafür zählte Schwesig eine Reihe der Errungenschaften auf, die sich zum Großteil mit ihren persönlichen politischen Vorhaben decken: die Einführung der kostenlosen Kita, Investitionen ins Breitbandnetz, den Anschluss Mecklenburg-Vorpommerns an die Metropolregionen Hamburg und Stettin.

Schwesig will keine leeren Werfthallen mehr erleben

Besonders würdigte Schwesig die positive Entwicklung der Werften als Motor der Wirtschaft des Landes, der in der Vergangenheit öfter ins Stocken geraten war. Schwesig: „Wir wollen keine Zeiten mehr erleben, in denen die Hallen leer sind.“ Dass dies inzwischen nicht mehr so sei und „nie mehr so sein soll“, sei ein gutes Zeichen für viele Betriebe im Land.

Mehrfach ging die Landeschefin angesichts des von ihr gewählten Veranstaltungsortes für den diesjährigen Empfang auf die Rolle der Theater im Land ein. Sie seien ein Teil der regionalen Identität. Schwesig: „Ich bin froh, dass wir das Theater um die Theater nach 28 Jahren beendet haben.“

Dass die Hansestadt Stralsund einst ihr kommunales Krankenhaus an einen privaten Träger verkaufen musste, um vor mehr als zehn Jahren das Theater aufwendig sanieren zu können, ließ die Ministerpräsidentin unerwähnt. Aktuell muss die Landesregierung private Krankenhausträger regelmäßig überzeugen, auch kleinere Häuser nicht zu schließen, wenn die Zahlen den Gewinnerwartungen nicht entsprechen.

Merkel sprach sich während eines nur kurzen Grußwortes für einen engeren Dialog zwischen Stadt und Land und neue Wege bei der angestrebten Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse aus. Die größte Herausforderung seien die Diskrepanzen zwischen Großstädten und ländlichen Räumen. „In den Städten ist es natürlich sehr einfach, für die Windenergie zu sein“, sagte sie. Für Dorfbewohner mit Windrädern vor ihren Häusern sei dies eine andere Frage. Deshalb unterstütze sie Pläne, Menschen in der Nähe von Windparks an den Gewinnen zu beteiligen.

Sportler lässt Gäste schmunzeln und rührt sie zu Tränen

Während des Neujahrsempfangs verlieh Schwesig auch den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Geehrt wurden der Theologe Christoph de Boor aus Waren (Müritz) für sein Engagement im Wendeherbst 1989, die frühere Richterin Hannelore Kohl aus Greifswald für ihre Verdienste bei Aufbau und Etablierung ehrenamtlicher und demokratischer Strukturen im Land sowie Reno Tiede aus Rostock für seinen Einsatz für den Sehbehinderten-Sport Goalball, einer beliebten Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung. Tiede ist der aktuelle Europa- und Vize-Weltmeister im Goalball.

Der 29-jährige Leistungssportler ist selbst blind. Er hielt kurz vor dem musikalischen Schlusspunkt („Freude, schöner Götterfunken“) eine emotionale Rede. Die Festversammlung lachte und war kurz darauf wieder zu Tränen gerührt. Nein, er habe anders als seine Vorredner de Boor und Kohl keinen Spickzettel für seine Rede vorbereitet. „Könnte ich ja eh nicht lesen. Ich versuch’s deshalb frei.“ Alle schmunzeln.

Während er seinen Eltern dankt, kämpft Tiede selbst mit den Tränen. „Als ich im Jugendalter mit meiner Simson und noch zehn Prozent Sehkraft um die Ecke kam, um Wälder und Wiesen zu erobern, haben sie mich ziehen lassen.“ Obwohl es für sie ein Schock gewesen sei, als sie erfahren haben, dass ihr Sohn eine angeborene Krankheit habe, die bis zur völligen Erblindung führe, hätten sie ihn mit der Simson ziehen und auch später seine Wege gehen lassen. Heute hat Tiede selbst einen fast zweijährigen Sohn. Er sei stolz darauf, dass auf dessen Geburtsurkunde Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Geburtsort vermerkt sei. „Denn ich liebe meine Heimat, ich liebe Mecklenburg-Vorpommern.“ Langer Applaus. Freude, schöner Götterfunken. Danach die Häppchen.

