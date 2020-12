Schwerin

Das könnte für so manchen in MV ein trauriges Silvester-Fest werden: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) plant offenbar eine Verschärfung der bisher vereinbarten Kontaktregeln nach Weihnachten. Derzeit sitzt die Regierungschefin mit Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften und Kommunen beim sogenannten MV-Gipfel, auf dem Verabredungen zum harten Lockdown mit dem Bund für das Land in eine Verordnung gegossen werden. Für heftigen Widerstand soll dabei Schwesigs Vorschlag gesorgt haben, vom 27. Dezember bis 10. Januar nur noch einen Besucher pro Haushalt zuzulassen.

„Paare haben Pech“, sagt ein Teilnehmer der Runde zynisch. Wer also Besuch zu Silvester erwartet und seinen besten Freund einlädt, müsste dann auf die Frau des Freundes verzichten. Der Vorschlag sei allerdings sehr umstritten; daher habe ihn Schwesig auf der Tagesordnung nach hinten geschoben.

Ebenfalls diskutiert wird, ob Feuerwerk zu Silvester landesweit untersagt wird. Bundesweit vereinbart ist, keinen Verkauf von Pyrotechnik zu erlauben; Schwesig wolle nun auch das Abbrennen von bereits vorhandenen Raketen untersagen lassen, berichten Insider.

Beim MV-Gipfel sollen die Lockdown-Regeln ab Mittwoch festgezurrt werden: Schließung großer Teile des Einzelhandels, der Schulen ab Klasse 7, der Fahrschulen, der Zoo-Außenbereiche, des Kinder- und Jugendsports. Am Abend wird dazu eine Erklärung Schwesigs erwartet.

Von Frank Pubantz