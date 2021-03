Kritik aus der Staatskanzlei, Lob aus der Wirtschaft: Das Echo auf das Aus für die „Osterruhe“ fällt in MV geteilt aus. Ministerpräsidentin Schwesig kündigt indes an, dass das Land wieder stärker seinen eigenen Weg in der Pandemie gehen will. Wie im Nordosten mehr Lockerungen möglich sein sollen.