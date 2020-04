Schwesigs Tourismus-Plan: Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum Neustart

Rostock

Das Spitzentreffen von Politik und Tourismus war mit Spannung erwartet worden. Am Donnerstag einigten sich die Teilnehmer, zu denen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), der Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, Tobias Woitendorf und der Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes MV, Lars Schwarz, zählten, auf einen MV-Plan für den Neustart des Tourismus.

Die OZ erklärt, wer sich als Gewinner der Runde fühlen darf, was die Beschlüsse für die Bevölkerung bedeuten, was ungeklärt blieb und wie es jetzt weiter geht.

1) Sind die Ergebnisse für den gebeutelte Tourismus im Land ein Erfolg?

Das wird unterschiedlich bewertet. Die Präsidentin des Landestourismusverbandes, Birgit Hesse, spricht von einem „Anfang“. Es sei gut, dass es nun ein Stufenmodell gebe mit definierten Inhalten für den Wiedereinstieg. „Noch besser wäre es, könnten wir schon für alle Daten für alle Phasen des Wiedereinstiegs nennen. Uns ist aber klar, dass Gesundheitsschutz Vorrang hat. Wir dürfen auch keinen Rückfall riskieren, der wieder Verschärfungen zur Folge hätte“, sagt Hesse.

Ähnlich differenziert urteilt Tobias Woitendorf: „Wir hätten es bei den Terminen gern genauer gehabt, aber wir sind nun das Bundesland mit den ersten konkreten Schritten für den Neustart im Tourismus. Der Chef eines großen regionalen Tourismusverbandes in MV sprach derweil von einem „Desaster“: Die Branche hätte feste Termine gebraucht, wann es wieder richtig losgeht.

2) Was steht nun fest, was bleibt vage?

Klar ist bislang nur ein Termin: Ab 1. Mai dürfen in Stufe 1 Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern einreisen (insgesamt sind in MV 64 000 gemeldet). Zudem dürfen die 11 000 Dauercamper auf die hiesigen Campingplätze zurückkehren.

Für die weiteren Phasen wurden Inhalte, keine Daten festgelegt – und zwar wie folgt: 2) Vorsichtiger Einstieg in die Gastronomie unter hohen Hygiene-Auflagen; 3) Start für Tourismus mit Übernachtungen für Landesbewohner innerhalb von MV; 4) Reise-Erlaubnis für Gäste aus allen anderen Bundesländern; 5) Rückkehr zu Tagestourismus und internationalem Tourismus.

3) Gibt es Prognosen, wann weitere Stufen gezündet werden?

Die Landesregierung hat die Termine bewusst offengehalten und macht sie abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Land. Nur wenn der Ansteckungs-Faktor bei der nächsten Bewertung unter 1 bleibe (Wert, wie viele Menschen ein Erkrankter ansteckt) könne man über weitere Lockerungen reden, sagt Ministerpräsidentin Schwesig.

Momentan liegt der Wert im Land bei 0,4 – deutschlandweit top. Das Kabinett will nun auf Grundlage der Zahlen vom 4. Mai am 5. Mai entscheiden, ob Stufe 2 gezündet wird. Bei guter Entwicklung könne diese dann gleich am 6. Mai in Kraft treten. Hieße: Dann ist ein Einstieg für die Gastronomie unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln sowie zu eingeschränkten Zeiten möglich. Harry Glawe kündigte an, dass in diesem Schritt dann auch Bootsverleiher und Strandkorb-Vermieter wieder öffnen können dürfen. Für Tagesgäste aus MV, die sich innerhalb des Landes schon frei bewegen dürfen.

4) Wann könnten Urlauber aus allen Bundesländern wieder einreisen?

Bei weiterem guten Verlauf des Infektionsgeschehens könnte am 20. Mai erstmal Stufe 3 gezündet werden. Das würde bedeuten, dass zunächst Urlauber aus MV (immerhin 1,6 Millionen Menschen) wieder innerhalb des Landes verreisen dürfen. Kein unbedeutender Faktor für Übernachtungsbetriebe, da sie so noch das Geschäft vom Himmelfahrtswochenende (21. bis 24. Mai) und Pfingsten (31. Mai bis 2. Juni) mitnehmen würden.

„Demnach könnten in einem realistischen Szenario für Mai und Juni etwas mehr als zwei Millionen Übernachtungen von Menschen aus MV zu Stande kommen – etwa ein Viertel der üblichen Menge. „Dies zeigt, dass wir nicht lange und längst nicht vollständig aus der Kraft des eigenen Landes leben können. Die ersten Phasen können daher natürlich nur ein Anfang sein“, sagte Tobias Woitendorf. Die Branche hofft deshalb, dass zum 20. Juni, spätestens 1. Juli Reisen für Bürger aus ganz Deutschland nach MV erlaubt werden.

5) Sollen diverse Tourismus-Anbietern zeitlich gestaffelt öffnen?

Das war anfangs im Gespräch. Die Spitzentouristiker wollen das aber nicht, um Neiddebatten in der Branche zu verhindern. Eigentümer von Ferienwohnungen hatten ins Gespräch gebracht, dass sie vor den Hotels aufmachen könnten, da hier Abstandsregeln leichter zu realisieren seien, man in Ferienwohnungen meist in der Kernfamilie bleibe und zu Hause esse.

Die Hoteliers führen aber ins Feld, dass auch sie die nötige Hygiene und Abstände gewährleisten könnten. Buffets müssten anfangs nicht angeboten werden. Es ist aber möglich, dass dieses Thema in weiteren Bewertungsphasen noch mal aufgemacht wird.

6) Wer bereitet die weiteren Schritte für weitere Lockerungen vor?

Eine Tourismus-Task-Force, die sich beim Gipfel am Donnerstag gegründet hat. In ihr sitzen Vertreter der Staatskanzlei, des Wirtschaftsministeriums, des Finanzministeriums, der Industrie- und Handelskammern, der Vereinigung der Unternehmerverbände MV, des Dehoga, des Tourismusverbandes MV und von Gewerkschaften. Erstmalig tagen wird das Gremium am 27. April. Es wird – geleitet durch die fünf Stufen und aktuelle Infektionsraten – Woche für Woche Details für Lockerungen ausarbeiten.

7) Gibt es schon Pläne, wie viele Menschen an die Strände und in die Seebäder dürfen?

Nein, auch das wird in der Task Force besprochen, sobald Termine für die Erlaubnis eines wirklichen Übernachtungs-Tourismus stehen. Auf jeden Fall will die Landesregierung vermeiden, dass es volle Strände gibt, wie man sie aus einer normalen Hochsaison in MV in den beliebtesten Seebädern kennt. Es ist also möglich, dass zahlenmäßige Beschränkungen für Strandabgänge diskutiert werden.

8) Was bedeutet der Tourismus-Plan für die Bevölkerung?

In MV haben viele Menschen Sorge, dass die Öffnung für Touristen aus ganz Deutschland zu früh kommen könnte und erste Erfolge in der Bekämpfung des Coronavirus zunichte machen. Für sie ist es eine gute Nachricht, dass das Schwesig-Kabinett weitere Öffnungstermine von der Entwicklung der Infektionen abhängig machen will.

Anderseits arbeiten immerhin 131 000 Menschen aus MV im Hotel- und Gaststättenbereich. Für sie ist es zumindest ein Hoffnungsschimmer, dass der Betrieb im Mai wieder langsam hochgefahren wird. Von daher ist der Tourismus-Plan ein verantwortungsvoller Kompromiss.

9) Könnte das Virus jetzt aus aktiven Corona-Regionen wieder nach MV eingeschleppt werden, wenn Urlauber aus ganz Deutschland kommen?

Das Risiko besteht. Allerdings behält sich die Landesregierung mit der Phasen-Lockerung ja die Möglichkeit vor, die Lage immer wieder neu zu bewerten. Das heißt, sie kann sofort reagieren und weitere Lockerungsstufen verzögern, wenn ein Negativtrend zu erkennen ist. Zudem werden ja Abstandsregeln und Hygiene-Standards nicht aufgehoben, sondern zunächst beibehalten. Das halten viele Experten auch für wichtiger, als dass Menschen strikt in ihrer eigenen Umgebung bleiben.

10) Wann wird wieder alles normal sein im Tourismus?

Vermutlich gar nicht mehr in diesem Jahr. Mit dem Plan für sicheren Tourismus in MV soll aber garantiert werden, dass die Verluste in der Branche nicht überborden. Dafür sei es vor allem wichtig, in den Sommermonaten Juli und August eine Saison zu ermöglichen, wenn auch unter Beschränkungen. Bis 31. August sind alle Großveranstaltungen in MV verboten, die meisten Kulturbetriebe haben von sich aus ihre Events abgesagt.

Die Touristiker hoffen für den Sommer auf leichte Lockerungen in diesem Bereich – so, dass zum Beispiel kleine Veranstaltungen bis 49 Personen wieder zugelassen werden. Und dass statt zwei wieder Kontakte von fünf Personen möglich sind, die nicht in einem Hausstand leben. Abstandsregeln wird es grundsätzlich aber sicher die ganze Saison über geben.

