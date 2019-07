Rostock

Schoner, Haikutter und Museumsschiffe: Zur diesjährigen Hanse Sail laufen 170 Schiffe aus 15 Nationen in den Hafen der Hansestadt Rostock. Zum ersten Mal besucht das Dampfschiff „ George Stephenson“ die Sail und bringt damit ein Stück Geschichte auf das Rostocker Hafenwasser: Etwa 35 Jahre sammelte der Holländer Servaas Strik Material für das Schiff, das 2013 gebaut wurde. Sogar Teile aus U-Booten fanden einen Platz auf dem 26 Meter langen Dampfer. Am Neptun-Kai 6 wird die „ George Stephenson“ anlegen.

Ein echter Hingucker aus Italien

Eine weitere Besonderheit der Hanse Sail 2019 ist die„ Amerigo Vespucci“. Das Segelschulschiff der italienischen Marine läuft erstmalig in den Rostocker Hafen ein. Benannt wurde das 1931 gebaute Segelschiff nach dem florentinischem Kaufmann, Seefahrer und Entdecker Amerigo Vespucci. Er ist ebenfalls der Namenspate Amerikas. Die Bauweise der „ Amerigo Vespucci“ erinnert mit den goldenen Verzierungen an Bug und Heck an große Fregatten des 19. Jahrhunderts. In Warnemünde legt das prächtige Schiff Anker.

Zeitreisender Wasserdrachen

Die „Zmey Gorynych“ nimmt die Besucher der Hanse Sail mit in die Märchen- und Sagenwelt. Im Rahmen einer Expedition segelt der Nachen, ein kompaktes und kleines Boot, von Russland über Skandinavien bis nach Rostock. Drei große grüne Drachenköpfe zieren den Bug des Schiffs. Sie stellen den Namensgeber des Holzbootes dar: den slawischen Drachen Zmey Gorynych. Am Haedge-Hafen ist das Holzschiff ab dem 8. August zu bewundern.

Kreuzfahrt zu gewinnen

Weitere Infos sowie das heutige Lösungswort für die Kreuzfahrtverlosung finden Sie im Live-Countdown der OZ unter www.ostsee-zeitung.de/hansesail2019live. Ein kleiner Tipp: Heute lohnt es sich besonders, zwischen 16 und 17 Uhr vorbeizuschauen.

lh